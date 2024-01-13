Злой и страшный. 8 опасностей холодов для организма человека
Жителям многих регионов России этой зимой уже досталось от погоды — морозы порой были по-настоящему аномальными. Мало кто любит гулять по холодку, но всё же и свежим воздухом нужно дышать, и банально приходится ходить на работу. При этом низкая температура воздуха оказалась врагом организму и телу человека. «Доктор Питер» назвал 8 причин бояться мороза.
Вот чем опасен мороз для организма и тела:
Обостряются хронические болезни, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет и прочие, рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова. Её рекомендация — не выходить при морозе ниже 25 градусов. Если варианта нет — тепло одеваться и быть на улице не дольше 15–20 минут.
Снижается иммунитет. Учёные выяснили, что при низкой температуре реакция иммунитета замедляется, из-за этого вирус размножается быстрее. Причём чем холоднее, тем хуже борется иммунитет.
Затрудняется дыхание. Вдыхание холодного воздуха увеличивает риск инфекций дыхательных путей. А сухой морозный воздух раздражает дыхательные пути, в итоге возможны свистящее дыхание, кашель и одышка.
Портится эмаль зубов. Низкие температуры для неё губительны — из-за холода на зубах появляются микротрещины, в них попадают бактерии. Дальше — кариес и воспаление десен. Так что дышать на морозе лучше носом, а рот прикрывать шарфом.
Образуются тромбы. Дело в том, что на морозе кровь густеет — это может привести сначала к появлению тромба, а в дальнейшем и к инсульту. Инсульт также может спровоцировать резкий перепад температуры из-за выхода из тепла на мороз.
Болит спина. На холоде густеет и синовиальная жидкость в суставах. Они становятся более жёсткими и начинают болеть. При этом сильно возрастает риск травм.
Возможно обморожение. Кровеносные сосуды сужаются на холоде, а ток крови снижается. Если он совсем остановится, повреждается кожноый покров.
Уменьшается пенис. При низких температурах снижается приток крови к половому члену и мошонке. Поэтому пенис будто сжимается — врачи даже используют понятие «зимний пенис». При нормальной температуре орган возвращается к своему обычному размеру.
Но не всё так однозначно. Врач-кардиолог Алексей Жито, например, считает, что мороз даже несёт здоровью пользу.