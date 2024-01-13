Злой и страшный. 8 опасностей холодов для организма человека

Вот чем опасен мороз для организма и тела:

Обостряются хронические болезни, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет и прочие, рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова. Её рекомендация — не выходить при морозе ниже 25 градусов. Если варианта нет — тепло одеваться и быть на улице не дольше 15–20 минут.

Снижается иммунитет. Учёные выяснили, что при низкой температуре реакция иммунитета замедляется, из-за этого вирус размножается быстрее. Причём чем холоднее, тем хуже борется иммунитет.

Затрудняется дыхание. Вдыхание холодного воздуха увеличивает риск инфекций дыхательных путей. А сухой морозный воздух раздражает дыхательные пути, в итоге возможны свистящее дыхание, кашель и одышка.

Портится эмаль зубов. Низкие температуры для неё губительны — из-за холода на зубах появляются микротрещины, в них попадают бактерии. Дальше — кариес и воспаление десен. Так что дышать на морозе лучше носом, а рот прикрывать шарфом.

Образуются тромбы. Дело в том, что на морозе кровь густеет — это может привести сначала к появлению тромба, а в дальнейшем и к инсульту. Инсульт также может спровоцировать резкий перепад температуры из-за выхода из тепла на мороз.

Болит спина. На холоде густеет и синовиальная жидкость в суставах. Они становятся более жёсткими и начинают болеть. При этом сильно возрастает риск травм.

Возможно обморожение. Кровеносные сосуды сужаются на холоде, а ток крови снижается. Если он совсем остановится, повреждается кожноый покров.