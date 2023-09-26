Злые шутки как симптом. Врач объяснил, как заметить деменцию по разговору

На первых порах больной с деменцией может начать отпускать колкие, злые и неуместные шутки, как будто специально старается обидеть собеседника. В действительности злого умысла у него нет: он просто не понимает, что говорит обидные вещи и его слова могут ранить другого, отметил эксперт.

Другая крайность — это когда человек вдруг начинает слишком остро реагировать на любое ваше слово. Причём не только на шутки, но даже просто на разговор или вполне невинный вопрос. Он начинает подозревать, что вы нарочно хотите его обидеть, становится более закрытым и как будто отдаляется от вас, предупредил нейропсихолог.

При деменции может поменяться не только чувство юмора, но и другие составляющие человеческой коммуникации. Вот какие тревожные звоночки появляются со временем:

апатия или нежелание общаться;

изменение личности и настроения (например, депрессия);

чересчур сильная эмоциональность во время разговора, отсутствие сдержанности;

навязчивое или повторяющееся поведение (например, частое бритьё или собирание предметов);

необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.

Всё это лучше выявить на ранних стадиях, чтобы больной своевременно начал получать врачебную помощь.