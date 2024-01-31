Зря не хотите исправлять прикус. Врач предупредил о внезапной смерти во сне

Как рассказал доктор медицинских наук, челюстно-лицевой, пластический хирург и отохирург, врач высшей категории, руководитель Института врождённых заболеваний челюстно-лицевой области Геннадий Гончаков, искривлённый прикус — проблема, выходящая далеко за границы зубов и дёсен. На что же он влияет?

На возникновение головных болей и мигреней.

На пищеварение. Неправильный прикус затрудняет эффективное пережёвывание пищи и может привести к проблемам с пищеварением.