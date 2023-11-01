Зуб даю. Россиянам объяснили, можно ли переустановить пломбу по гарантии

Продолжительность гарантии на пломбу нужно уточнять при обращении в клинику за лечением. Некоторые могут схитрить и не указать ничего про срок в договоре. Но даже если так, то по закону пациенту всё равно даётся 2 года гарантии, напомнил Саверский в беседе с «Аргументами и фактами».

Как подтвердить право на гарантию? Просто сохраняйте чеки, договор и другие документы, связанные с лечением. По гарантии вам могут исправить дефекты и даже поставить новую пломбу.

При этом пациент вправе отказаться от помощи врача, плохо поставившего пломбу, и пойти в другую клинику. Можно потребовать компенсировать ему лечение там, но клиники обычно на это идут неохотно, отметил эксперт.

Чтобы не приходилось часто ставить пломбы, нужно следить за эмалью зубов. Если защитная оболочка истончится и начнёт пропускать всякие бактерии, появится кариес. Как укрепить эмаль — узнайте здесь.