Звенит в ушах? Это может говорить об опасном заболевании
В большинстве случаев звон и шум в ушах не угрожают жизни человека, но тем не менее есть и по-настоящему серьёзные состояния организма, из-за которых эту жизнь можно потерять. Когда ушной дискомфорт должен вызвать серьёзные опасения, а когда он неопасен, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиники» Диана Андреева.
Чаще всего в ушах звенит из-за заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха. Но причиной могут стать психоэмоциональные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Особое внимание стоит обратить на такие проявления: звон или шум возник внезапно, появились проблемы со слухом. Всё это бывает при сенсоневральной тугоухости.
Пульсирующий шум в ушах может появляться из-за ряда заболеваний: аневризма, артериовенозная мальформация, тромбоз венозных синусов, перилимфатическая фистула, внутричерепная гипертензия.
Непульсирующий шум бывает при опухоли головного мозга и среднего уха, невриноме слухового нерва, инфаркте в стволе головного мозга и перфорации барабанной перепонки.
По словам семейного врача Татьяны Захаровой, шум в ушах может появиться при диабете, рассеянном склерозе и дефиците железа.