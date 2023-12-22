Звенит в ушах? Это может говорить об опасном заболевании

Чаще всего в ушах звенит из-за заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха. Но причиной могут стать психоэмоциональные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Особое внимание стоит обратить на такие проявления: звон или шум возник внезапно, появились проблемы со слухом. Всё это бывает при сенсоневральной тугоухости.

Пульсирующий шум в ушах может появляться из-за ряда заболеваний: аневризма, артериовенозная мальформация, тромбоз венозных синусов, перилимфатическая фистула, внутричерепная гипертензия.

Непульсирующий шум бывает при опухоли головного мозга и среднего уха, невриноме слухового нерва, инфаркте в стволе головного мозга и перфорации барабанной перепонки.

По словам семейного врача Татьяны Захаровой, шум в ушах может появиться при диабете, рассеянном склерозе и дефиците железа.