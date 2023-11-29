102-летняя австралийка раскрыла секрет долголетия. Дело не в генетике

Как сообщило издание Daily Mail, пенсионерка родилась в Австралии и большую часть жизни прожила в Великобритании, но под старость снова вернулась на родину кенгуру. Она была замужем, родила детей и работала медицинской сестрой. Сейчас ей 102 года, и она ведёт активный образ жизни, сохранила ясность ума и любовь к жизни.

По её словам, секрет долгой жизни — регулярный спорт. Гиббс всегда была гиперактивной, занималась гольфом, теннисом и даже хоккеем. В гольф она играла до 86 лет, а сейчас сменила его на боулинг. Каждый день она обязательно посвящает время пешим прогулкам вне зависимости от погоды. Ещё она старается много общаться, особенно с молодыми людьми — они заряжают её позитивом.

Также, по словам пенсионерки, для долголетия важно желание быть счастливой, радоваться мелочам и любить жизнь. Кроме того, важно следить за своим питанием.

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