04:00, 19 декабря 2023
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106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Дело в двух продуктах
В мире немного случаев, когда люди доживают до ста лет, а уж тем более ещё дольше. Таких хочется завалить вопросами, главный из которых: как вам это удалось? Журналист телеканала NBC как раз и спросил это у американской бабушки Эрмы Питерс, которая в декабре 2023 года отметила свой 106-й день рождения. Она назвала причиной два продукта, которые доступны каждому.
По словам Питерс, своей долгой жизни она обязана большому количеству десертов и апельсиновому соку.
Американка сейчас живёт в доме престарелых, любит быть рядом с друзьями и дурачиться. У неё есть два внука и правнук.
Но существуют долгожители и в России. В Ярославле, например, Клавдия Гадючкина из Ярославля. Ей уже стукнуло 114 лет.