106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Дело в двух продуктах

По словам Питерс, своей долгой жизни она обязана большому количеству десертов и апельсиновому соку.

Американка сейчас живёт в доме престарелых, любит быть рядом с друзьями и дурачиться. У неё есть два внука и правнук.

Но существуют долгожители и в России. В Ярославле, например, Клавдия Гадючкина из Ярославля. Ей уже стукнуло 114 лет.