Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 11:20
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14-летняя российская фигуристка, которую не удержал партнёр, выписалась из больницы

14-летняя российская фигуристка Мария Симонова наконец-то попала домой после случившегося с ней на конкурсе. Девочка выступала на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы вместе с Мартином Бреславским, но во время проката партнёр не удержал её, спортсменка упала и ударилась головой об лёд. Программу фигуристка откатала, а позже её забрала скорая.
14-летняя российская фигуристка, которую не удержал партнёр, выписалась из больницы
© weston m / Unsplash

Первое время о состоянии девочки было мало что известно — некоторые СМИ даже писали о потере памяти. Однако выяснилось, что у Симоновой диагностировали сотрясение мозга. Некоторое время она провела в больнице, и сейчас ей разрешили вернуться домой.

Девочка призналась, что к ней много кто приходил и присылал подарки и цветы, а её самочувствием интересовалась куча пользователей Сети. За это она поблагодарила фанатов и всех сочувствующих.

«Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, ещё раз огромное вам спасибо!» — написала она.

Редко какой спорт обходится без падений (шахматы разве что и гейминг), однако не всегда всё заканчивается хорошо. На днях певица Анна Семенович упала на льду и вспомнила, как 20 лет назад такое падение заставило её уйти из спорта.

Автор:Ника Белова
Редакция
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