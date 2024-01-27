14-летняя российская фигуристка, которую не удержал партнёр, выписалась из больницы

Первое время о состоянии девочки было мало что известно — некоторые СМИ даже писали о потере памяти. Однако выяснилось, что у Симоновой диагностировали сотрясение мозга. Некоторое время она провела в больнице, и сейчас ей разрешили вернуться домой.

Девочка призналась, что к ней много кто приходил и присылал подарки и цветы, а её самочувствием интересовалась куча пользователей Сети. За это она поблагодарила фанатов и всех сочувствующих.

«Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, ещё раз огромное вам спасибо!» — написала она.

Редко какой спорт обходится без падений (шахматы разве что и гейминг), однако не всегда всё заканчивается хорошо. На днях певица Анна Семенович упала на льду и вспомнила, как 20 лет назад такое падение заставило её уйти из спорта.