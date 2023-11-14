Жизнь
10:40, 14 ноября 2023
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14 ноября: какой сегодня праздник и по какому поводу можно звать гостей

Если причин для веселья не хватает, то можно подыскать подходящий случаю праздник, который приходится на 14 ноября. А выбрать есть из чего — несколько профессиональных и даже именины. А ещё сегодня — Всемирный день борьбы с диабетом, который сложно назвать праздником, но отметить не мешает — как и проверить потом своё здоровье.

14 ноября: какой сегодня праздник и по какому поводу можно звать гостей
© Kelsey Chance / Unsplash

По всему миру 14 ноября специалисты собираются из-за:

  • дня эндокринолога;
  • дня логопеда;
  • дня социолога (но это только в России).

С именинами сегодня можно поздравить:

  1. Александра;
  2. Давида;
  3. Дениса;
  4. Дмитрия;
  5. Ивана;
  6. Кузьму;
  7. Петра;
  8. Фёдора;
  9. Елизавету;
  10. Ульяну;
  11. Юлиану.

А ещё в народе 14 ноября празднуют Кузьминки осенние, после которых обычно начиналось похолодание. В этот день вспоминали святых Косму и Дамиана, которые считались покровителями брака, ремёсел и домашней птицы.

А если уже очень хочется Новый год, то лучше всё равно не украшать дом к празднику. По словам психолога, это грозит эмоциональным выгоранием, потому что праздничная атмосфера превратится в будничную.

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