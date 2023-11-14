14 ноября: какой сегодня праздник и по какому поводу можно звать гостей

По всему миру 14 ноября специалисты собираются из-за:

дня эндокринолога;

дня логопеда;

дня социолога (но это только в России).

С именинами сегодня можно поздравить:

Александра; Давида; Дениса; Дмитрия; Ивана; Кузьму; Петра; Фёдора; Елизавету; Ульяну; Юлиану.

А ещё в народе 14 ноября празднуют Кузьминки осенние, после которых обычно начиналось похолодание. В этот день вспоминали святых Косму и Дамиана, которые считались покровителями брака, ремёсел и домашней птицы.

А если уже очень хочется Новый год, то лучше всё равно не украшать дом к празднику. По словам психолога, это грозит эмоциональным выгоранием, потому что праздничная атмосфера превратится в будничную.