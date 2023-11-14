14 ноября: какой сегодня праздник и по какому поводу можно звать гостей
Если причин для веселья не хватает, то можно подыскать подходящий случаю праздник, который приходится на 14 ноября. А выбрать есть из чего — несколько профессиональных и даже именины. А ещё сегодня — Всемирный день борьбы с диабетом, который сложно назвать праздником, но отметить не мешает — как и проверить потом своё здоровье.
По всему миру 14 ноября специалисты собираются из-за:
- дня эндокринолога;
- дня логопеда;
- дня социолога (но это только в России).
С именинами сегодня можно поздравить:
- Александра;
- Давида;
- Дениса;
- Дмитрия;
- Ивана;
- Кузьму;
- Петра;
- Фёдора;
- Елизавету;
- Ульяну;
- Юлиану.
А ещё в народе 14 ноября празднуют Кузьминки осенние, после которых обычно начиналось похолодание. В этот день вспоминали святых Косму и Дамиана, которые считались покровителями брака, ремёсел и домашней птицы.
А если уже очень хочется Новый год, то лучше всё равно не украшать дом к празднику. По словам психолога, это грозит эмоциональным выгоранием, потому что праздничная атмосфера превратится в будничную.