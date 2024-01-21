Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 10:00
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15-летнего рэпера полиция скрутила на сцене питерского клуба. Он сам напросился

15-летний рэпер Гога Меладзе выступал в клубе «Гигант-холл» вечером 20 января. Сотрудники Калининского отделения полиции о мероприятии знали и следили за порядком, но концерт пришлось прервать, когда со сцены стал звучать мат. В итоге в отделение увезли самого исполнителя и ещё 16 человек. Но забрать Меладзе могли не только по этой причине.
Freepik

Freepik

Как сообщила «Фонтанка», со сцены силовики увезли Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов), который выступал вместе с ним. Остальные люди попали в полицию за то, что распивали спиртное у клуба.

Впрочем, не исключено, что силовики оказались на сцене не только из-за текстов самих песен. По данным Baza, перед началом концерта произошла драка и одного человека пырнули ножом, ещё одного парня подстрелили, а одну девушку увезли с передозировкой. К слову, возрастной ценз на мероприятии — 16+.

Ранее на 15-летнего рэпера обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила правоохранителей обратить внимание, что парень без прав ездить на скорости по трассе М-11 и показывает это в Сети.

Недавно силовики задержали ещё одного исполнителя в питерском Пулково. Солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли выступил с носком на половом члене и привлёк их внимание.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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