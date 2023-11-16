Жизнь
17:20, 16 ноября 2023
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Энергетики доводят до смерти, доказал россиянин

Энергетик — не тот напиток, который стоит пить столько, сколько захочется. Но, возможно, не все это знают. Неосведомлённость, необходимость быть как никогда бодрым или просто любовь к вкусу этого напитка стала фатальной для 39-летнего жителя Москвы. Точную причину смерти определит экспертиза, но уже известно, что предшествовало такому исходу.

Энергетики доводят до смерти, доказал россиянин
© Freepik/Racool_studio

Мать мужчины рассказала, что он выпил 15 банок энергетика, потом у него повысилась температура и он сказал, что плохо себя чувствует. Вскоре он умер, сообщила Baza.

Энергетики даже в малом количестве могут навредить организму, а литры их по-настоящему опасны. Ещё хуже — смешивать этот напиток с алкоголем, в этом случае последствия непредсказуемы, отмечал Роспотребнадзор.

Похожий случай произошёл в США. Правда, там 26-летний мужчина пил по 8–10 банок энергетика каждый день. В итоге это привело к образованию тромба, сердечному приступу и смерти.

Редакция
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