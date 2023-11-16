Энергетики доводят до смерти, доказал россиянин

Мать мужчины рассказала, что он выпил 15 банок энергетика, потом у него повысилась температура и он сказал, что плохо себя чувствует. Вскоре он умер, сообщила Baza.

Энергетики даже в малом количестве могут навредить организму, а литры их по-настоящему опасны. Ещё хуже — смешивать этот напиток с алкоголем, в этом случае последствия непредсказуемы, отмечал Роспотребнадзор.

Похожий случай произошёл в США. Правда, там 26-летний мужчина пил по 8–10 банок энергетика каждый день. В итоге это привело к образованию тромба, сердечному приступу и смерти.