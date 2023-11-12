4 причины, почему кошка прижимает уши. Нет, она не идёт на взлёт

Ветеринар Алекс Кроу объяснил, что уши у кошек движутся благодаря 32 мышцам в каждом, а шевелить ими нужно, потому что это своеобразные кошачьи локаторы. Именно поэтому они могут поворачиваться на 180 градусов и выполнять всякие фокусы. Самое частое движение у кошек — прижать уши к голове, и делают они так по четырём причинам:

Хочется играть (в таком случае кошка в целом ведёт себя очень взбалмошно — бегает, прыгает, делает резкие кульбиты и так далее). Боится и тревожится (прижимая уши, кошка оберегает их от возможных травм и повреждений). Пытается разобраться (кошка старается на слух определить, что происходит, и уши работают как сканеры пространства). Злится, он же режим «тiкай з городу» (кошка явно раздражена, шипит, царапается или громко мяукает).

Если такое случается периодически и причина ясно видна, то волноваться не о чем. Однако если кошка непонятно почему часто прижимает уши, шипит, ищет пятый угол и в целом ведёт себя странно, то лучше показать её ветеринару — есть вероятность, что она испытывает боль.

О здоровье котика нужно заботиться даже в мелочах, например, не стоит его перекармливать, даже когда он уж очень умильно просит. Потому что лишний вес никому не идёт на пользу, у котика так снижается иммунитет, а это дорога для всех инфекций и заболеваний.