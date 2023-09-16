5 блюд для бодрости и хорошего иммунитета в осенний период

По словам специалиста, осенью нужно помочь иммунитету справиться с новыми вызовами. Прежде всего, речь о распорядке дня и питании. Первое подразумевает отсутствие стресса, хороший сон по 6–8 часов и физическую активность, второе — правильное питание. Вот такие продукты врач посоветовал есть тем, кто хочет поддержать здоровье осенью:

Чеснок . По словам врача, чеснок богат антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают иммунной системе в непростой период. Овощ можно добавлять куда вам нравится: и в салаты, и в супы, и в горячие блюда. Врач посоветовал делать чесночную пасту. Это измельчённая смесь из чеснока, оливкового масла и небольшого количества соли. Её можно мазать на хлеб или добавлять как приправу к блюдам.

. По словам врача, чеснок богат антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают иммунной системе в непростой период. Овощ можно добавлять куда вам нравится: и в салаты, и в супы, и в горячие блюда. Врач посоветовал делать чесночную пасту. Это измельчённая смесь из чеснока, оливкового масла и небольшого количества соли. Её можно мазать на хлеб или добавлять как приправу к блюдам. Имбирь . Он даёт противовоспалительный эффект и отлично согревает. Можно добавлять его в супы или вторые блюда, а можно готовить что-то вроде чая. Для этого нужно проварить кусочек имбиря в кипящей воде, а потом добавить мёд и лимон.

. Он даёт противовоспалительный эффект и отлично согревает. Можно добавлять его в супы или вторые блюда, а можно готовить что-то вроде чая. Для этого нужно проварить кусочек имбиря в кипящей воде, а потом добавить мёд и лимон. Капуста . Доступный овощ, в котором полно витамина С. Правда, этим вся польза белокочанной не ограничивается, больше можно узнать в этом материале. Врач разрешил есть капусту даже в жареном виде и посоветовал готовить капустный суп.

. Доступный овощ, в котором полно витамина С. Правда, этим вся польза белокочанной не ограничивается, больше можно узнать в этом материале. Врач разрешил есть капусту даже в жареном виде и посоветовал готовить капустный суп. Цитрусовые . Такие фрукты — ещё один хороший источник витамина С. Апельсины и грейпфруты можно есть в свежем виде или готовить из них салат с добавлением мёда и лимонного сока.

. Такие фрукты — ещё один хороший источник витамина С. Апельсины и грейпфруты можно есть в свежем виде или готовить из них салат с добавлением мёда и лимонного сока. Орехи. Ещё один полезный продукт — в орехах много жиров и антиоксидантов. Их можно добавлять в салаты, выпечку или брать в качестве перекуса. Жито посоветовал запекать орехи с мёдом в духовке.

Помимо питания, осенью ещё важно и хорошее настроение. Всё-таки световой день становится заметно меньше. Как не грустить по этому поводу, рассказали подробно в этом материале.