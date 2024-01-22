5 направлений для мини-пушествий из России. Цены, явки, пароли

Куда поехать за границу

Абхазия

Абхазия — одно из самых популярных у россиян направлений. И обоснованно — там есть море, горы, альпийские луга и заповедные леса. Природа очень разнообразная, отметил директор туристического агентства Дмитрий Алексейченко.

Среди главных достопримечательностей — красивейшее горное озеро Рица. Также в Абхазии можно увидеть руины античного города Диоскуриада у побережья, подземные озёра и каменные цветы кораллиты в Новоафонской карстовой пещере. Ещё у туристов популярны конные прогулки к средневековому храму и водопаду в Пицундо-Мюссерском заповеднике.

А кто-то считает особенностью региона её разнообразную кухню.

Цена мини-путешествия на двоих — в среднем 30 000 — 40 000 рублей, включая перелёт Москва — Сочи — Москва.

Грузия

Любят россияне ездить и в Грузию. Самым популярным считается курорт у побережья Чёрного моря — Батуми. Семьёй можно хорошо отдохнуть и в посёлке Уреки, славящимся своим магнитным чёрным песком, а также в уютном городке Кобулети.

А вот зимой лучше поехать в столицу страны — Тбилиси. Моря там нет, но в такое время оно и не нужно. Зато на выбор — целый ассортимент достопримечательностей. Туристы любят ходить в театры, музеи и серные бани, ну и, конечно, отведать национальных блюд.

Если хочется отдохнуть в горах, езжайте в Боржоми.

Цена поездки на 3–4 дня — от 95 000 рублей.

Армения

Армения — настоящий музей под открытым небом: есть много старинных храмов, крепостей и других древних построек. Также в этой стране можно отдохнуть около озера Севан — самого большого на всём Кавказе. Оно не только красивое издалека, но и вблизи чистое и облагороженное.

Ну и, конечно, внимания требует местная еда. Во-первых, она вкусная и недорогая. Во-вторых, в чём-то даже уникальная. Например, местный лаваш входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цена недельного тура — от 70 000 рублей.

Азербайджан

Эта страна порадует отличным трио: приятный климат, живописная природа и древняя история. По словам Алексейченко, здесь много архитектурных шедевров прошлого, прекрасные мечети и старинные крепости. Интереснее от того, что всё это сочетается с последними достижениями цивилизации — в столице, Баку, точно.

Цены недельного тура — от 75 000 рублей.

Казахстан

Эту страну россияне полюбили в последние годы. Эксперты советуют лететь в Алма-Ату. Особенно она подходит для любителей гор. Например, можно подняться по канатной дороге на Кок-Тебе, а также покататься на коньках урочище Медеу. А ещё здесь очень красивый метрополитен.

Цена недельного тура — от 75 000 рублей.

Отдохнуть зимой в горах можно и в России. У нас есть список лучших горнолыжных курортов. С подробностями.