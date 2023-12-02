5 подсказок, как сохранить сердце зимой. Здесь пригодится шапка

По словам терапевта, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины, академика РАН Оксаны Драпкиной, зимой частота инфарктов увеличивается, потому что организм чаще сталкивается с перепадом температур и сосудам приходится то сужаться, то расширяться, чтобы адаптироваться. А такая карусель никому на пользу не идёт. Именно поэтому зимой стоит придерживаться нескольких правил.

Нужно следить за давлением, уровнем глюкозы и холестерина, тщательно выполнять все предписания врача и не прекращать приём таблеток, даже если вроде бы уже всё хорошо. Многие из них имеют накопительный эффект. Не стоит пить алкоголь, чтобы согреться. Он создаст иллюзию тепла, но заставит сосуды работать ещё сильнее, а это только во вред. Нужно плотнее одеваться перед выходом на улицу, причём лучше надеть несколько тонких слоёв, чем один толстый. Шапка, шарф и перчатки обязательны — нельзя морозить отдельные участки тела. Если есть ишемия, то наденьте маску или поднимите шарф на рот и нос, чтобы дышать тёплым воздухом. Если работаете на улице, то чаще заходите в помещение погреться. Если заметили симптомы инфаркта, то не стоит ждать, что само рассосётся. Среди них: холодный липкий пот, бледность, боль или жжение за грудиной, ощущение страха смерти, головокружение, потеря сознания.

Важно помнить, что при проблемах с сердцем оно само не всегда болит. Но есть несколько признаков, которые указывают, что к кардиологу нужно было ещё вчера. Ознакомиться с ними можно здесь.