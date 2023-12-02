5 подсказок, как сохранить сердце зимой. Здесь пригодится шапка
Сердечный приступ случается, когда сердце испытывает такую нагрузку, с которой оно просто не может справиться. А привести к этому может огромное количество причин. Однако зимой инфаркт миокарда случается чаще, чем обычно, поэтому специалистка рассказала, почему так выходит и как избежать зимнего инфаркта.
По словам терапевта, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины, академика РАН Оксаны Драпкиной, зимой частота инфарктов увеличивается, потому что организм чаще сталкивается с перепадом температур и сосудам приходится то сужаться, то расширяться, чтобы адаптироваться. А такая карусель никому на пользу не идёт. Именно поэтому зимой стоит придерживаться нескольких правил.
- Нужно следить за давлением, уровнем глюкозы и холестерина, тщательно выполнять все предписания врача и не прекращать приём таблеток, даже если вроде бы уже всё хорошо. Многие из них имеют накопительный эффект.
- Не стоит пить алкоголь, чтобы согреться. Он создаст иллюзию тепла, но заставит сосуды работать ещё сильнее, а это только во вред.
- Нужно плотнее одеваться перед выходом на улицу, причём лучше надеть несколько тонких слоёв, чем один толстый. Шапка, шарф и перчатки обязательны — нельзя морозить отдельные участки тела. Если есть ишемия, то наденьте маску или поднимите шарф на рот и нос, чтобы дышать тёплым воздухом.
- Если работаете на улице, то чаще заходите в помещение погреться.
- Если заметили симптомы инфаркта, то не стоит ждать, что само рассосётся. Среди них: холодный липкий пот, бледность, боль или жжение за грудиной, ощущение страха смерти, головокружение, потеря сознания.
Важно помнить, что при проблемах с сердцем оно само не всегда болит. Но есть несколько признаков, которые указывают, что к кардиологу нужно было ещё вчера. Ознакомиться с ними можно здесь.