5 признаков, что у мужчины низкий тестостерон

По словам Журавского, количество тестостерона зависит от возраста, генетической предрасположенности и образа жизни мужчины.

К снижению выработки тестостерона также могут приводить различные гормональные нарушения, сахарный диабет, ожирение и дефицит физической активности, длительный стресс и приём некоторых лекарственных препаратов.

Как распознать низкий тестостерон у мужчин

1. Снижение сексуального влечения

Как разъясняет врач, тестостерон играет важную роль в формировании сексуального влечения у мужчины. Недостаток гормона часто приводит к снижению либидо.

Мужчина начинает меньше хотеть интимной близости, перестаёт получать былое удовольствие от занятий любовью и даже от самих оргазмов.

Ещё один тревожный сигнал — проблемы с эрекцией, в том числе — сокращение числа спонтанных эрекций.

2. Низкий тестостерон — это изменения во внешности

«Дефицит тестостерона часто приводит к снижению мышечной массы и физической силы мужчины. Мышцы постепенно заменяются жировой тканью, особенно — в области живота. При этом избавиться от лишних килограммов бывает невероятно сложно: не помогают ни спорт, ни диеты», — предупреждает уролог.

Если низкий уровень тестостерона сопровождается повышенной выработкой женского полового гормона эстрогена, у мужчины развивается гинекомастия — увеличение молочных желёз. Это не просто эстетический дефект, но и достаточно серьёзное заболевание, которое требует лечения.

На гормональный сбой указывает и уменьшение количества волос: речь не только о появлении залысин на голове, но и о поредении волос на теле и лице.

3. Эмоциональные «качели» от уровня тестостерона

«Тестостерон влияет и на психоэмоциональное состояние мужчины. Дефицит гормона часто приводит к перепадам настроения, депрессивным состояниям и даже плаксивости. Параллельно мужчина может страдать от низкой самооценки и потери уверенности в себе. Дефицит тестостерона влияет и на когнитивные функции — память, концентрацию внимания, способность воспринимать новую информацию», — говорит андролог Журавский.

4. «На диване полежу»

Мужчины с низким уровнем тестостерона часто сталкиваются с недостатком жизненного тонуса, быстро устают и испытывают перманентную слабость. Активному отдыху, насыщенной социальной жизни они всё чаще предпочитают отдых на диване и сон до полудня по выходным. А в какой-то момент энергии перестаёт хватать даже на выполнение простейших рабочих задач или домашних обязанностей.

5. Бессонница — повод для анализа на тестостерон

Проблемы со сном, в том числе бессонница или чрезмерная сонливость в течение дня, также могут быть индикатором того, что тестостерон нужно повысить.

При первых симптомах гормонального нарушения важно обратиться к врачу и пройти диагностику. Стесняться и откладывать визит к специалисту точно не стоит, резюмировал врач.