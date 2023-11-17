5 признаков, что у мужчины низкий тестостерон
Дефицит тестостерона часто приводит к перепадам настроения, депрессивному состоянию и плаксивости, заявил уролог-андролог Дмитрий Журавский. Тестостерон — это стероидный гормон, который вырабатывается у всех людей вне зависимости от пола. Основное значение он имеет для организма мужчин, за что и получил звание «главного мужского гормона». Как распознать низкий уровень тестостерона, как его недостаток меняет внешность и отражается на настроении и что делать при таком диагнозе, читайте далее.
Freepik
По словам Журавского, количество тестостерона зависит от возраста, генетической предрасположенности и образа жизни мужчины.
К снижению выработки тестостерона также могут приводить различные гормональные нарушения, сахарный диабет, ожирение и дефицит физической активности, длительный стресс и приём некоторых лекарственных препаратов.
Как распознать низкий тестостерон у мужчин
1. Снижение сексуального влечения
Как разъясняет врач, тестостерон играет важную роль в формировании сексуального влечения у мужчины. Недостаток гормона часто приводит к снижению либидо.
Мужчина начинает меньше хотеть интимной близости, перестаёт получать былое удовольствие от занятий любовью и даже от самих оргазмов.
Ещё один тревожный сигнал — проблемы с эрекцией, в том числе — сокращение числа спонтанных эрекций.
2. Низкий тестостерон — это изменения во внешности
«Дефицит тестостерона часто приводит к снижению мышечной массы и физической силы мужчины. Мышцы постепенно заменяются жировой тканью, особенно — в области живота. При этом избавиться от лишних килограммов бывает невероятно сложно: не помогают ни спорт, ни диеты», — предупреждает уролог.
Если низкий уровень тестостерона сопровождается повышенной выработкой женского полового гормона эстрогена, у мужчины развивается гинекомастия — увеличение молочных желёз. Это не просто эстетический дефект, но и достаточно серьёзное заболевание, которое требует лечения.
На гормональный сбой указывает и уменьшение количества волос: речь не только о появлении залысин на голове, но и о поредении волос на теле и лице.
3. Эмоциональные «качели» от уровня тестостерона
«Тестостерон влияет и на психоэмоциональное состояние мужчины. Дефицит гормона часто приводит к перепадам настроения, депрессивным состояниям и даже плаксивости. Параллельно мужчина может страдать от низкой самооценки и потери уверенности в себе. Дефицит тестостерона влияет и на когнитивные функции — память, концентрацию внимания, способность воспринимать новую информацию», — говорит андролог Журавский.
4. «На диване полежу»
Мужчины с низким уровнем тестостерона часто сталкиваются с недостатком жизненного тонуса, быстро устают и испытывают перманентную слабость. Активному отдыху, насыщенной социальной жизни они всё чаще предпочитают отдых на диване и сон до полудня по выходным. А в какой-то момент энергии перестаёт хватать даже на выполнение простейших рабочих задач или домашних обязанностей.
5. Бессонница — повод для анализа на тестостерон
Проблемы со сном, в том числе бессонница или чрезмерная сонливость в течение дня, также могут быть индикатором того, что тестостерон нужно повысить.
При первых симптомах гормонального нарушения важно обратиться к врачу и пройти диагностику. Стесняться и откладывать визит к специалисту точно не стоит, резюмировал врач.