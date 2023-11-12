5 признаков того, что пора в отпуск. Может, сейчас самое время?

По словам Митрохиной, первый признак того, что пора отдохнуть, — вы ощущаете себя невыспавшимся и разбитым уже с утра. Даже телефону периодически нужна подзарядка — о собственных потребностях тоже нельзя забывать. Тем более, из-за усталости человек становится более раздражительным и теряет интерес к окружающему миру. Так что нужно восстанавливать силы: подойдут и прогулки на свежем воздухе, и занятия спортом.

На втором месте — тоска по новым эмоциям. Если вы вспоминаете былые путешествия с грустью, настало время отправиться навстречу новым местами и культурам.

В топ-3 признаков, что пора в отпуск, попала и излишняя нервозность. Чувствуете, что любой промах вывод вас из себя? Время сделать паузу. Помочь может даже небольшой перерыв, если времени на полноценный отпуск нет. Достаточно иногда просто взять один день отгула и посвятить его себе.

Четвёртый признак, по словам эксперта, — прокрастинация. Если вы долго собираетесь с духом, чтобы что-то начать делать, возможно, проблема в усталости. Так мозг нам намекает, что он хочет отдохнуть, — игнорировать эти сигналы не стоит. Отдых помогает восстановить концентрацию и улучшить работоспособность.

И на последнем по счёту, но не по важности месте — раздражительность и эмоциональная нестабильность. Многие живут в бешеном темпе жизни и вертятся как белка в колесе, поэтому иногда важно убегать от шумного города и расслабляться.

О том, как укрепить психику, можно узнать в этом материале. Кстати, тратиться не придётся.