5 самых необычных направлений по России для отпуска зимой

Хорошо провести время и отдохнуть всей семьёй зимой можно, отправившись в путешествие по России. Причём специалисты называют направления, где можно и в городе повеселиться, и на природе. Например:

долина реки Бикин в Хабаровском крае (леса доледникового периода, амурские тигры и коренные народы, нацпарк с базами для отдыха и турмаршрутами); село Хатанга на полуострове Таймыр (северное сияние, музей мамонтов, этнопарк Каталык, огромный метеоритный кратер Попигай и одна из самых северных православных церквей); город Мценск в Орловской области (музей-усадьба Спасское-Лутовиново, где вырос Тургенев, дом Леди Макбет из повести Лескова, музей мценского кружева, экспозиция сбитых самолётов); Золотой хребет на Чукотке (заброшенный военный посёлок Гудым); озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии (нацпарк «Приэльбрусье» с водопадами, минеральными источниками, ущельями и горой Эльбрус).

Но важно не забывать и о безопасности — многие, уезжая в отпуск, выключают все электроприборы из Сети. Дело правильное, но вот роутер нужно оставлять включенным. А почему — узнаете здесь.