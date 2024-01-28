Опубликовано 28 января 2024, 01:00
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5 видов макияжа, которые безбожно устарели в 2024 году. И варианты на замену
Многие девушки любят делать макияж, чтобы почувствовать себя увереннее и красивее, а сделать это можно как угодно — нанеся тонну косметики или совсем немного. Некоторые тренды приходят и уходят, поэтому важно следить за тем, чтобы жить и краситься в ногу со временем. Визажистка Анастасия Юлина рассказала, о каких техниках и макияжах лучше уже забыть.
По словам специалистки, есть 5 типов макияжа, которые могут сделать любое лицо неактуальным. Среди них:
- Слишком плотный тон с обилием косметики (такой эффект маски с матовым покрытием старит и выглядит старомодно, вместо него нужно использовать более лёгкие текстуры или наносить их точечно на проблемные места.
- Обилие хайлайтера (шиммерный хайлайтер способен сделать лицо карикатурным, нужно либо использовать жидкие текстуры, которые легче растушевать, либо заменить его на крем с эффектом сияния).
- Широкие ламинированные брови (лучше не зачесывать их наверх, а придавать им натуральную форму с помощью геля и карандаша).
- Графичный мейкап (яркие макияжи с креативными стрелками уже устарели, лучше использовать цвет более тонко и элегантно).
- Матовые губы с карандашом (помады лучше заменить на масла для губ и блески, чтобы добавить сияния и свежести).
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