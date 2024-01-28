Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 01:00
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5 видов макияжа, которые безбожно устарели в 2024 году. И варианты на замену

Многие девушки любят делать макияж, чтобы почувствовать себя увереннее и красивее, а сделать это можно как угодно — нанеся тонну косметики или совсем немного. Некоторые тренды приходят и уходят, поэтому важно следить за тем, чтобы жить и краситься в ногу со временем. Визажистка Анастасия Юлина рассказала, о каких техниках и макияжах лучше уже забыть.
5 видов макияжа, которые безбожно устарели в 2024 году. И варианты на замену
© Laura Chouette / Unsplash

По словам специалистки, есть 5 типов макияжа, которые могут сделать любое лицо неактуальным. Среди них:

  1. Слишком плотный тон с обилием косметики (такой эффект маски с матовым покрытием старит и выглядит старомодно, вместо него нужно использовать более лёгкие текстуры или наносить их точечно на проблемные места.
  2. Обилие хайлайтера (шиммерный хайлайтер способен сделать лицо карикатурным, нужно либо использовать жидкие текстуры, которые легче растушевать, либо заменить его на крем с эффектом сияния).
  3. Широкие ламинированные брови (лучше не зачесывать их наверх, а придавать им натуральную форму с помощью геля и карандаша).
  4. Графичный мейкап (яркие макияжи с креативными стрелками уже устарели, лучше использовать цвет более тонко и элегантно).
  5. Матовые губы с карандашом (помады лучше заменить на масла для губ и блески, чтобы добавить сияния и свежести).

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Автор:Ника Белова
Редакция
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