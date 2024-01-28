5 видов макияжа, которые безбожно устарели в 2024 году. И варианты на замену

Многие девушки любят делать макияж, чтобы почувствовать себя увереннее и красивее, а сделать это можно как угодно — нанеся тонну косметики или совсем немного. Некоторые тренды приходят и уходят, поэтому важно следить за тем, чтобы жить и краситься в ногу со временем. Визажистка Анастасия Юлина рассказала, о каких техниках и макияжах лучше уже забыть.