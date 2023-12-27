Жизнь
14:40, 27 декабря 2023
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5 витаминов, которые нужны женщинам за 40. Но не торопитесь их принимать

Нехватка витаминов и минералов, особенно в зрелом возрасте, может вызывать усталость, сонливость и вялость. Однако если правильно пополнить их запасы, можно ощутить прилив сил и заметить приятные изменения во внешности. Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала 5 витаминов, которые нужны женщинам старше 40, и рассказала, как их правильно принимать.

Freepik/shurkin_son

Freepik/shurkin_son

Женщинам старше 40 показаны следующие витамины:

  • А — именно этот витамин делает нашу кожу здоровой, а также поддерживает работу репродуктивной системы и защищает от доброкачественного поражения молочных желёз — мастопатии;
  • С — он защищает наш организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки. А ещё он участвует в построении соединительной ткани — связок, суставов и кожи;
  • D — способствует усвоению кальция, а это значит крепкие кости, снижение риска инфаркта, ожирения, аллергии, псориаза и эпилепсии. А вот его нехватка может даже спровоцировать депрессию;
  • Е — этот витамин снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, участвует в синтезе половых гормонов. А ещё это витамин красоты — он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета предотвращает преждевременное появление морщин;
  • витамины группы В — важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Также они участвуют в энергетическом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы и эритроцитов.

Важно помнить, что назначать витамины себе самостоятельно нельзя, отметила Волкова. Во-первых, можно просто не угадать, каких элементов не хватает организму и спровоцировать переизбыток микроэлементов, что не очень хорошо для здоровья.

Во-вторых, врач подскажет, как лучше пополнить запасы — возможно, не придётся пить БАДы, достаточно будет просто поменять рацион , процитировало советы гинеколога издание «Доктор Питер».

Про опасности нехватки витамина D не говорит только ленивый. Если вы принимаете этот витамин, убедитесь, что вы случайно не превратили его в дорогую пустышку.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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