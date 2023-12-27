5 витаминов, которые нужны женщинам за 40. Но не торопитесь их принимать

Женщинам старше 40 показаны следующие витамины:

А — именно этот витамин делает нашу кожу здоровой, а также поддерживает работу репродуктивной системы и защищает от доброкачественного поражения молочных желёз — мастопатии;

— именно этот витамин делает нашу кожу здоровой, а также поддерживает работу репродуктивной системы и защищает от доброкачественного поражения молочных желёз — мастопатии; С — он защищает наш организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки. А ещё он участвует в построении соединительной ткани — связок, суставов и кожи;

— он защищает наш организм от свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки. А ещё он участвует в построении соединительной ткани — связок, суставов и кожи; D — способствует усвоению кальция, а это значит крепкие кости, снижение риска инфаркта, ожирения, аллергии, псориаза и эпилепсии. А вот его нехватка может даже спровоцировать депрессию;

— способствует усвоению кальция, а это значит крепкие кости, снижение риска инфаркта, ожирения, аллергии, псориаза и эпилепсии. А вот его нехватка может даже спровоцировать депрессию; Е — этот витамин снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, участвует в синтезе половых гормонов. А ещё это витамин красоты — он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета предотвращает преждевременное появление морщин;

— этот витамин снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, участвует в синтезе половых гормонов. А ещё это витамин красоты — он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета предотвращает преждевременное появление морщин; витамины группы В — важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Также они участвуют в энергетическом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы и эритроцитов.

Важно помнить, что назначать витамины себе самостоятельно нельзя, отметила Волкова. Во-первых, можно просто не угадать, каких элементов не хватает организму и спровоцировать переизбыток микроэлементов, что не очень хорошо для здоровья.

Во-вторых, врач подскажет, как лучше пополнить запасы — возможно, не придётся пить БАДы, достаточно будет просто поменять рацион , процитировало советы гинеколога издание «Доктор Питер».

Про опасности нехватки витамина D не говорит только ленивый. Если вы принимаете этот витамин, убедитесь, что вы случайно не превратили его в дорогую пустышку.