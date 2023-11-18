57-летняя Лада Дэнс поделилась лайфхаком, как найти любовника. Совет рабочий

О личной жизни артистке пришлось заговорить, когда речь зашла о настоящих мужчинах. Лада Дэнс призналась, что не все мужики — козлы, бывают и очень достойные образчики. Например, её возлюбленный, о котором ранее ничего не было известно. Но и в этот раз актриса отказалась что-либо говорить, лишь успокоила, что у неё в лично жизни всё хорошо и она не одинока.

Однако всем женщинам она дала совет, как найти вторую половинку несмотря на проблемы в жизни или возраст. «Всё, что происходит в нашей жизни, происходит от наших мыслей. <...> Всё идёт от желания женщины быть любимой и любить», — заявила звезда и посоветовала не настраивать себя негативно по отношению к мужчинам.

Лада Дэнс заявила, что главное в любой ситуации — стремиться вперёд, а для этого нужно работать над собой и заниматься любимым делом. А там и любовь приложится.

Певец Дмитрий Маликов, который в браке уже 31 год, тоже раскрыл секрет счастливых и долгих отношений. О нём можно узнать здесь.