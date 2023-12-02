Жизнь
23:20, 02 декабря 2023
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7 продуктов, на которых просто нельзя экономить. Личный список от шеф-поваров

Многие кулинарные энтузиасты стремятся приготовить что-то интересное с минимальными затратами и максимальным выхлопом. Для этого они экономят на продуктах, выбирая более бюджетные варианты, но шеф-повара советуют так не делать. Есть несколько продуктов, от качества которых зависит вкус блюда, и относиться к ним нужно со всей серьёзностью.

7 продуктов, на которых просто нельзя экономить. Личный список от шеф-поваров
© Pratiksha Mohanty / Unsplash

Как рассказывают шеф-повара ресторанов не с одной звездой «Мишлен», если покупать качественные продукты, они дадут больше вкуса и аромата, а потому и требуется их для блюда меньше. В итоге по цене то на то и выходит, только блюдо получается вкуснее. О каких продуктах речь?

  1. Чёрный перец лучше брать на развес килограммами и не молотый, подойдёт хороший мадагаскарский или кераланский.
  2. Соль стоит выбирать йодированную и желательно не слишком солёную, чтобы можно было исправлять ошибки при готовке.
  3. Соевый соус должен быть естественной ферментации, туда кладут в два раза больше бобов и меньше всякой ерунды.
  4. Анчоусы лучше брать кантабрийские, а не болотные, актуально для любителей итальянской кухни.
  5. Яйца влияют на вкус не только блюд из них, но и с ними — даже выпечка сильно зависит от качества яиц, поэтому не нужно экономить.
  6. Консервированные бобовые — для хумуса лучше брать нут без шкурки, а хороший горошек украсит любое оливье.
  7. Арахисовая паста должна состоять из 100-процентного ореха без сахара и пальмового масла.

На что можно деньги не тратить?

  • Соусы для пасты. Лучше купить консервированные томаты, добавить туда оливковое масло, лук и чеснок. Всё — шикарный соус готов. Или в магазинный майонез добавить оливковое масло, тёртый чеснок и взбить.
  • Молотые специи. Стоит покупать цельные и измельчать их перед добавлением в блюдо. Так вкус будет ярче.
  • Что угодно с трюфельным ароматом. На самом деле трюфелей там нет, а цена огромная. Лучше добавить немного сушёного шафрана, и тогда блюдо станет богаче.

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