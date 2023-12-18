Россиянкам перечислили 7 стильных и простых причёсок, которые позволят блистать в новогоднюю ночь
Во время праздника хочется выглядеть особенно, независимо от того, будет ли это большая вечеринка в определенном стиле или просто семейный ужин за городом. Одним из главных элементов образа, который позволит вам блистать в новогоднюю ночь, может стать причёска. Не нужно думать, что это всегда что-то сложное и сделать причёску можно лишь в салоне. Вовсе нет. Стилист-визажист и мастер сервиса «Профи» Евгения Барвинская поделилась простыми и эффектными способами уложить волосы на праздник.
© Stable Diffusion
- Дракончик
Символ 2024 года — зелёный деревянный дракон. Если у вас длинные волосы, вы можете создать элегантную прическу, используя крупные завитки, водопад с канекалоном, высокий хвост или африканские косички. Также можно заплести косу-дракончик, он же обратный колосок. Чтобы сохранить объем в течение всей праздничной ночи, используйте пудру для волос.
- Низкий пучок
Один из трендов 2023—2024 годов, отметила Барвинская. Эта причёска всегда добавляет женственности любому образу. Но, в отличие от высокого пучка, расслабленный низкий подчеркнёт нежность и освежит лицо. По словам стилиста, создать образ поможет расчёска с мелко посаженными зубьями. Нужно закрепить пучок шпильками, а волосы у корней зафиксировать лаком.
- Локоны
Вероятно, самая популярная причёска среди женщин на любом торжестве. Чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на детали с этой причёской. Вместо ярко выраженных «театральных» кудрей лучше выбрать воздушные объемные локоны. Проще всего для этой укладки выбрать фен с брашингом или фен-стайлер. Такой метод укладки позволяет создать легкую причёску и подчеркнуть естественность образа.
- Эффект мокрых волос
Причёска с эффектом мокрых волос может придать образу экстравагантности и чувственности. Для создания этой укладки увлажните волосы и используйте гели, солевые спреи, пенки или молочко. После нанесения средства сжимайте пряди и фиксируйте локоны пальцами. Для завершения образа просто высушите волосы феном без использования расчёски.
- Славянская девушка
Тренд Slavic Bimbo или Slavic Girl разрывает соцсети. Вы можете присоединиться к нему в праздничную ночь. Для создания такой прически выберите повязку из эластичной ткани нейтральных цветов или акцентного черного. Оберните повязку вокруг головы, будто это ободок. Создайте объем у корней и добавьте небрежности, выпустив из повязки несколько прядей.
- Ретро-волны
Эта причёска популярна уже не один десяток лет. Для создания этой укладки вам понадобится расческа с частыми зубцами, средства для фиксации и зажимы. Вы сможете скульптурировать волны из влажных волос, пропитанных гелем, и закрепить их зажимами.
- Причёска со стразами
В 2024 году блестящий тренд при создании прически будет отличной альтернативой платьям с пайетками. Вы можете использовать любую базовую укладку — высокий хвост, пучок или косы — и добавить к ней блёстки. Просто купите самоклеящиеся стразы, медицинский клей или гель для моделирования и закрепите блёстки на волосах.