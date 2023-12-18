Россиянкам перечислили 7 стильных и простых причёсок, которые позволят блистать в новогоднюю ночь

Дракончик

Символ 2024 года — зелёный деревянный дракон. Если у вас длинные волосы, вы можете создать элегантную прическу, используя крупные завитки, водопад с канекалоном, высокий хвост или африканские косички. Также можно заплести косу-дракончик, он же обратный колосок. Чтобы сохранить объем в течение всей праздничной ночи, используйте пудру для волос.

Низкий пучок

Один из трендов 2023—2024 годов, отметила Барвинская. Эта причёска всегда добавляет женственности любому образу. Но, в отличие от высокого пучка, расслабленный низкий подчеркнёт нежность и освежит лицо. По словам стилиста, создать образ поможет расчёска с мелко посаженными зубьями. Нужно закрепить пучок шпильками, а волосы у корней зафиксировать лаком.

Локоны

Вероятно, самая популярная причёска среди женщин на любом торжестве. Чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на детали с этой причёской. Вместо ярко выраженных «театральных» кудрей лучше выбрать воздушные объемные локоны. Проще всего для этой укладки выбрать фен с брашингом или фен-стайлер. Такой метод укладки позволяет создать легкую причёску и подчеркнуть естественность образа.

Эффект мокрых волос

Причёска с эффектом мокрых волос может придать образу экстравагантности и чувственности. Для создания этой укладки увлажните волосы и используйте гели, солевые спреи, пенки или молочко. После нанесения средства сжимайте пряди и фиксируйте локоны пальцами. Для завершения образа просто высушите волосы феном без использования расчёски.

Славянская девушка

Тренд Slavic Bimbo или Slavic Girl разрывает соцсети. Вы можете присоединиться к нему в праздничную ночь. Для создания такой прически выберите повязку из эластичной ткани нейтральных цветов или акцентного черного. Оберните повязку вокруг головы, будто это ободок. Создайте объем у корней и добавьте небрежности, выпустив из повязки несколько прядей.

Ретро-волны

Эта причёска популярна уже не один десяток лет. Для создания этой укладки вам понадобится расческа с частыми зубцами, средства для фиксации и зажимы. Вы сможете скульптурировать волны из влажных волос, пропитанных гелем, и закрепить их зажимами.

Причёска со стразами

В 2024 году блестящий тренд при создании прически будет отличной альтернативой платьям с пайетками. Вы можете использовать любую базовую укладку — высокий хвост, пучок или косы — и добавить к ней блёстки. Просто купите самоклеящиеся стразы, медицинский клей или гель для моделирования и закрепите блёстки на волосах.