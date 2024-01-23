«Было желание спрятаться». 76-летний Бари Алибасов незаметно женился на своей сиделке

Алибасов рассказал, что пышных торжеств по случаю женитьбы устраивать не стал. Даже банального похода в ресторан с возлюбленной не было.

«Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём», — рассказал продюсер в эфире программы «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Композитор состоит в отношениях с Еленой около 2 лет. Они познакомились в Донецке, где женщина помогала Алибасову восстанавливаться после операций. У женщины уже есть сын, но Алибасов не общается с ним.

У продюсера уже был опыт женитьбы на собственной помощнице, правда, бывшей. В 2013 году он расписался с Викторией Максимовой. Этот брак для него стал пятым, и продлился он как минимум 4 года. Последний раз Алибасов был женат в 2020 году — на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В ноябре 2023 года Алибасову из-за проблем со здоровьем пришлось дважды лечь под нож хирургов. Первый раз — из-за неправильного срастания позвоночника, второй — из-за опухоли.