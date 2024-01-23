Жизнь
Опубликовано 23 января 2024, 15:20
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«Было желание спрятаться». 76-летний Бари Алибасов незаметно женился на своей сиделке

После громкого развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной продюсер Бари Алибасов не поставил крест на своей личной жизни. Как стало известно, основатель группы «На-На» в свои 76 лет расписался с сиделкой по имени Елена (фамилия не приводится). Она помогала Алибасову восстановиться после проблем со здоровьем и череды операций. К слову, композитору уже не впервой превращать личную помощницу и в жену.
«Было желание спрятаться». 76-летний Бари Алибасов незаметно женился на своей сиделке

© alibasov_nana/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алибасов рассказал, что пышных торжеств по случаю женитьбы устраивать не стал. Даже банального похода в ресторан с возлюбленной не было.

«Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём», — рассказал продюсер в эфире программы «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Композитор состоит в отношениях с Еленой около 2 лет. Они познакомились в Донецке, где женщина помогала Алибасову восстанавливаться после операций. У женщины уже есть сын, но Алибасов не общается с ним.

У продюсера уже был опыт женитьбы на собственной помощнице, правда, бывшей. В 2013 году он расписался с Викторией Максимовой. Этот брак для него стал пятым, и продлился он как минимум 4 года. Последний раз Алибасов был женат в 2020 году — на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В ноябре 2023 года Алибасову из-за проблем со здоровьем пришлось дважды лечь под нож хирургов. Первый раз — из-за неправильного срастания позвоночника, второй — из-за опухоли.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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