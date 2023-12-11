9 месяцев — и свободна. Сколько денег зарабатывают суррогатные матери
Россия — одна из немногих стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство. Такое есть лишь в нескольких американских штатах, Украине, Грузии и Чехии. В других странах суррогатное материнство может быть только на добровольной основе, без коммерческой составляющей. Сколько же получают женщины за такую нестандартную услугу?
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В зависимости от региона суммы разнятся, но в среднем за суррогатное материнство в 2023 году люди платили от 2 млн до 5 млн рублей. Но сами сурмамы получают вполовину меньше — часть денег уходит агентствам (о них ниже) и клиникам, в которых обследуется женщина. Также «вычитаем» деньги на одежду для беременных и проезд, если сурмама иногородняя.
За двойню доплачивают порядка 150 000—200 000 рублей. За кесарево сечение — ещё плюс 100 000—150 000 рублей.