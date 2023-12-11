9 месяцев — и свободна. Сколько денег зарабатывают суррогатные матери

В зависимости от региона суммы разнятся, но в среднем за суррогатное материнство в 2023 году люди платили от 2 млн до 5 млн рублей. Но сами сурмамы получают вполовину меньше — часть денег уходит агентствам (о них ниже) и клиникам, в которых обследуется женщина. Также «вычитаем» деньги на одежду для беременных и проезд, если сурмама иногородняя.

За двойню доплачивают порядка 150 000—200 000 рублей. За кесарево сечение — ещё плюс 100 000—150 000 рублей.