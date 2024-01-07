90-летнюю японку спасли спустя 5 дней после землетрясения

Разбирая завалы в городе Судзу, спасатели наткнулись на 90-летнюю женщину. Она была жива и даже могла разговаривать. И это несмотря на то, что она провела под обломками двухэтажного дома в общей сложности 124 часа.

Правда, спасателям пришлось потрудиться, чтобы вызволить её из-под завалов — колени пенсионерки застряли под мебелью между первым и вторым этажами разрушенного здания. Её вытаскивали несколько часов, прежде чем смогли передать врачам, сообщило издание NHK.

Последствия ЧП в Японии докатились и до России. 1 января МЧС острова Сахалин предупреждало об угрозе цунами. Однако эвакуацию объявлять не стали, так как ожидались сравнительно небольшие волны — до 50 см.