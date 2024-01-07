90-летнюю японку спасли спустя 5 дней после землетрясения
Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Природное ЧП унесло жизни 128 человек, ещё пара сотен числится пропавшими без вести. Обычно чем больше времени проходит после землетрясения, тем меньше шансов отыскать под завалами живых. Однако в этой печальной истории нашлось место новогоднему чуду — 6 января спасатели нашли под обломками одного из домов пожилую женщину.
commons.wikimedia.org/Japan Ministry of Defence/CC BY 2.0
Разбирая завалы в городе Судзу, спасатели наткнулись на 90-летнюю женщину. Она была жива и даже могла разговаривать. И это несмотря на то, что она провела под обломками двухэтажного дома в общей сложности 124 часа.
Правда, спасателям пришлось потрудиться, чтобы вызволить её из-под завалов — колени пенсионерки застряли под мебелью между первым и вторым этажами разрушенного здания. Её вытаскивали несколько часов, прежде чем смогли передать врачам, сообщило издание NHK.
Последствия ЧП в Японии докатились и до России. 1 января МЧС острова Сахалин предупреждало об угрозе цунами. Однако эвакуацию объявлять не стали, так как ожидались сравнительно небольшие волны — до 50 см.