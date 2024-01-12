92-летняя женщина стала самой пожилой рекордсменкой по водным лыжам в мире
Жительница американского штата Юта Дван Якобсен попала в Книгу рекордов Гиннесса за свою любовь к водным лыжам. Всё потому, что Якобсен уже стукнуло 92 года, а она продолжает заниматься этим не самым простым видом спорта. Водными лыжами старушка увлеклась ещё в 1961 году. Каждое лето она рассекает на них по озеру Бэр вместе с родными. Именно они и решили записать пожилую родственницу в рекордсменки.
Заявку в Книгу рекордов Гиннесса подали дети и внуки Якобсен, сообщили составители книги. Эксперты одобрили её, что стало отличным подарком пожилой американке к Рождеству.
Обладательница титула призналась, что катание на водных лыжах до сих пор приносит ей радость и она невероятно счастлива, что может этим заниматься, несмотря на почтенный возраст.
Возможно, любовь к водным лыжам позволила американке прожить столько лет. Хотя у учёных есть сомнения, что спорт на самом деле хоть как-то влияет на долголетие.