92-летняя женщина стала самой пожилой рекордсменкой по водным лыжам в мире

Заявку в Книгу рекордов Гиннесса подали дети и внуки Якобсен, сообщили составители книги. Эксперты одобрили её, что стало отличным подарком пожилой американке к Рождеству.

Обладательница титула призналась, что катание на водных лыжах до сих пор приносит ей радость и она невероятно счастлива, что может этим заниматься, несмотря на почтенный возраст.

Возможно, любовь к водным лыжам позволила американке прожить столько лет. Хотя у учёных есть сомнения, что спорт на самом деле хоть как-то влияет на долголетие.