94-летняя Александра Пахмутова оказалась в больнице. COVID у неё не нашли

Пахмутова обратилась к медикам с симптомами простуды и температурой. В её возрасте лучше не рисковать, считает Малышко.

Ранее Mash сообщил, что у Пахмутовой нашли коронавирус и сейчас она находится в инфекционном отделении московской больницы. Её состояние, уверял телеграм-канал, оценивается как средней тяжести, есть осложнения с сердцем и воспалительное заболевание лёгких.

В сентябре Пахмутова потеряла своего супруга — после продолжительной болезни умер Николай Добронравов. О его творческом пути можно узнать тут.