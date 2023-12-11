94-летняя Александра Пахмутова оказалась в больнице. COVID у неё не нашли
Композитора и пианистку Александру Пахмутову госпитализировали с признаками простуды. Об этом рассказал РБК директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко. По его словам, 94-летняя лауреат Государственной премии СССР лечится под присмотром врачей. Малышко добавил, что тест на коронавирус у неё отрицательный.
Пахмутова обратилась к медикам с симптомами простуды и температурой. В её возрасте лучше не рисковать, считает Малышко.
Ранее Mash сообщил, что у Пахмутовой нашли коронавирус и сейчас она находится в инфекционном отделении московской больницы. Её состояние, уверял телеграм-канал, оценивается как средней тяжести, есть осложнения с сердцем и воспалительное заболевание лёгких.
В сентябре Пахмутова потеряла своего супруга — после продолжительной болезни умер Николай Добронравов. О его творческом пути можно узнать тут.