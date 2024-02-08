А был ли Валентин? Кому на самом деле посвящён День всех влюбленных

Теория происхождения Дня всех влюблённых связана со святым Валентином, чьё имя и носит праздник. Христианская традиция знает нескольких таких мучеников, но потенциальных кандидатов на звание того самого святого всего два. Большая часть исследователей уверена, что праздник назвали в честь римского священника Валентина, другие считают, что в честь епископа из Терни.

Самая распространённая легенда гласит, что римский священник Валентин пренебрёг приказом императора Клавдия II Готского о запрете католических свадеб и продолжил тайно женить пары. В итоге его поймали, заключили под стражу, а 14 февраля 270 года (предположительно) казнили. Считается, что именно поэтому праздник и связан с любовью.

Согласно другой версии, священника арестовали, когда тот отказался отречься от своей веры. А казнили его после того, как он совершил чудо и вернул зрение слепой девушке.

Перед казнью, по легенде, он написал дочери тюремщика письмо с подписью «от твоего Валентина». Оно и стало прообразом современной валентинки.

Второй Валентин, епископ из Терни, тоже считается чудотворцем. По легенде, однажды к нему обратился учёный с просьбой исцелить единственного сына, парализованного и немого. Епископ просьбу исполнил, и тогда семья учёного вместе с теми, кто приехал стать свидетелем чуда, обратилась в христианство. За это епископа арестовали и, когда тот отказался принимать язычество, обезглавили.

Это далеко не все легенды о святом Валентине — можно найти другие вариации совершённых им чудес и последующей казни.

Римско-католическая церковь по-прежнему признаёт Валентина святым. Однако в 1969 году мученика исключили из Генерального римского календаря, так как достоверных сведений о нём так и не нашли.

Некоторые исследователи считают, что своей популярностью День святого Валентина обязан популярному английскому поэту XIV века Джеффри Чосеру. Автор «Кентерберийских рассказов» в своей поэме «Птичий парламент» первым в стране связал романтические отношения и самого святого Валентина. Произведение посвящено птицам, выбирающим себе пару в День святого Валентина.