А где чипсы? Вкусняшки от Ивлеевой стали пропадать с прилавков

Журналисты выяснили, что чипсы и газировки компаний бренда Ивлеевой Easy Peasy можно найти только в небольших магазинах у дома. В крупных маркетах вроде «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Ленты» их почти не найти.

Сами магазины не в курсе, в чём дело — просто товары перестали регулярно подвозить. Поставщики всё валят на производителей: они больше не пополняют ассортимент, поэтому магазинам везти нечего.

Производитель ивлеевских чипсов «Московский картофель» объяснил, что компания Ивлеевой не заказала и не оплатила производство новой партии. Хотя сырьё на складе есть и хватит его ещё на полгода. Одна из версий такого решения — попытка Ивлеевой сохранить деньги и бизнес. Всё-таки не очень понятно, что с ней будет дальше из-за почти голой вечеринки в клубе «Мутабор».

В марте 2023 года стало известно, что фирма Ивлеевой заработала на чипсах и газировке почти полмиллиарда рублей. При этом бизнес существует не так долго: с 2021 года. Ведёт его блогер не одна, а с партнёрами Алексеем Клочковым и Виталиусом Паулюсом.

После «голой вечеринки» с участием российских звёзд у Ивлеевой возникли не только репутационные проблемы. Сразу после скандального мероприятия у блогерши обнаружили долги перед налоговой в 120 млн рублей.