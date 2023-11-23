А вы точно гинеколог? Россиянкам объяснили, как проверить профессионализм врача

Эксперт отметила, что каждой женщине важно найти своего гинеколога. Сделать это помогут три вопроса.

Вопрос 1. Как будет проходить осмотр?

Марченко уточнила, что грамотный врач не ограничивается осмотром на гинекологическом кресле, особенно при первичном приёме.

«Он также должен осмотреть молочные железы, оценить состояние кожных покровов и щитовидной железы . Таким образом доктор может обнаружить, например, мастопатию, фиброзные образования в тканях молочных желёз и даже онкологические заболевания», — отметила она.

Гинеколог объяснила, что доктор должен не только провести осмотр, но и показать женщине, как нужно обследовать молочные железы. «К большому сожалению, рак молочной железы является одним из самых распространённых видов злокачественных опухолей у женщин», — пояснила собеседница «Секрета».

Она также отметила, что врач должен быть обходительным, а в кабинете должно быть чисто и комфортно. Кабинет должен закрываться на ключ, чтобы туда не входили даже другие врачи.

Вопрос 2. Я хочу подобрать способ контрацепции, какие анализы мне нужно сдать?

«Если врач начинает подбирать вам контрацептивы даже толком не выслушав , от такого специалиста стоит держаться подальше», — порекомендовала врач.

Она объяснила, что врач должен определить ваш гинекологический статус и состояние репродуктивного здоровья. Для этого он оценивает возраст, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний сердца, печени, почек, эндокринной системы, наличие вредных привычек и даже наследственность.

«Например, очень часто ранние эпизоды развития сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний у близких родственников могут передаваться по наследству, что может стать противопоказанием к использованию гормональных контрацептивов или потребовать дополнительного обследования», — уточнила Марченко.

Плюс аккуратно надо относиться к подбору гормональных контрацептивов при нарушении менструального цикла и эндокринных патологий, говорит медик.

«Для пациенток старше 35 лет может потребоваться УЗИ молочных желёз или маммография и УЗИ органов малого таза . Если пациентка старше 40 лет использует гормональные контрацептивы, то она должна регулярно сдавать анализы крови для определения уровня тромбоцитов, свёртываемости крови, состояния печёночных ферментов», — подчеркнула врач.

Она также посетовала, что, несмотря на разнообразие препаратов на рынке, врачи часто назначают пациентам одни и те же контрацептивы без учёта ситуации.

Вопрос 3. Когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации?

Его лучше задавать не самому врачу, а администратору перед записью на приём. Это абсолютно нормально, отметила Марченко.

«Профессия врача требует постоянно обучения . В мире медицины всё очень быстро меняется, особенно в последние годы, поэтому врач, который один раз получил образование в университете много лет назад и не повышал свою квалификацию, может заметно отставать от своих более образованных коллег», — заключила она.

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