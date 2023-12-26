Жизнь
17:20, 26 декабря 2023
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Абрамович дал официанту $6000 чаевых за «королевское» обслуживание

Каждый официант втайне мечтает, что ему попадётся столик, где будет обедать какой-нибудь ну очень щедрый бизнесмен. Официант одного из элитных ресторанов в Турции наверняка тоже грезил о таком и однажды всё-таки сорвал большой куш. Ему довелось обслуживать стол российского бизнесмена Романа Абрамовича. Тот оставил ему на чай такую сумму, что об этом написали в местных СМИ.

Абрамович дал официанту $6000 чаевых за «королевское» обслуживание
© Brian Minkoff-London Pixels /en.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Абрамович и его друзья отобедали в ресторане на 85 000 турецких лир ($2900). Блюда им готовил лично шеф-повар заведения.

При этом экс-владелец футбольного клуба «Челси» был настолько впечатлён «королевским» обслуживанием, что оставил официанту вдвое больше чаевых, чем сумма счёта — 175 000 лир ($5900), рассказал источник издания SonDakika.

Если вы не работаете в ресторане, где любит обедать Абрамович или кто-то со схожими доходами и уровнем щедрости, возможно, вам пригодится эта статья о том, как привлечь удачу в 2024 году.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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