Абрамович дал официанту $6000 чаевых за «королевское» обслуживание

Абрамович и его друзья отобедали в ресторане на 85 000 турецких лир ($2900). Блюда им готовил лично шеф-повар заведения.

При этом экс-владелец футбольного клуба «Челси» был настолько впечатлён «королевским» обслуживанием, что оставил официанту вдвое больше чаевых, чем сумма счёта — 175 000 лир ($5900), рассказал источник издания SonDakika.

Если вы не работаете в ресторане, где любит обедать Абрамович или кто-то со схожими доходами и уровнем щедрости, возможно, вам пригодится эта статья о том, как привлечь удачу в 2024 году.