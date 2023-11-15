«Нормальное желание для мужика». Тарасов заставлял Бузову варить борщ вместо сна

В беседе с Надеждой Стрелец Бузова сказала, что во время брака с Тарасовым спала всего по 4 часа. А всё из-за требований мужа быть хорошей хозяйкой.

«Я должна была готовить непременно сама, хотя какая разница, купила я борщ и разогрела или 4 часа режу капусту или отвариваю мясо по несколько раз, так как надо сливать бульон... Готовила борщ вместо сна», — вспомнила ведущая.

Дмитрий не смог проигнорировать обвинения в абьюзе. В своём видеообращении он заявил, что никаких условий по готовке он супруге не ставил. По его словам, 80% они ели в ресторанах и лишь 2–3 раза за 5 лет брака он просил её что-то приготовить самостоятельно.

«Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома... Я думаю, это нормальное желание для мужика», — уверен экс-футболист.