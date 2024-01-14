Жизнь
15:20, 14 января 2024
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Айгуль из «Слова пацана» высказалась о втором сезоне нашумевшего сериала

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», недавно дала интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. 14-летняя артистка рассказала о популярности сериала и его съёмках. Ведущая спросила, будет ли второй сезон. Пересильд ответила, что об этом знает, и объяснила, почему, по её мнению, продолжение лучше вообще снимать.

Айгуль из «Слова пацана» высказалась о втором сезоне нашумевшего сериала
© Скриншот/YouTube-канал FAMETIME TV

По словам Пересильд, она не знает, будет ли второй сезон «Слова пацана», но считает, что после такой популярности он и не нужен.

"Лично моё мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне. Уходить на пике — мне кажется так, — сказала она.

По мнению актрисы, новый сезон пришлось бы снимать с новыми героями, а зрителям вряд ли это понравится.

Анна Пересильд — дочь режиссёра Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Недавно мать девушки рассказала, что Анна превзошла её успех.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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