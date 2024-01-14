Айгуль из «Слова пацана» высказалась о втором сезоне нашумевшего сериала
Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», недавно дала интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. 14-летняя артистка рассказала о популярности сериала и его съёмках. Ведущая спросила, будет ли второй сезон. Пересильд ответила, что об этом знает, и объяснила, почему, по её мнению, продолжение лучше вообще снимать.
По словам Пересильд, она не знает, будет ли второй сезон «Слова пацана», но считает, что после такой популярности он и не нужен.
"Лично моё мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне. Уходить на пике — мне кажется так, — сказала она.
По мнению актрисы, новый сезон пришлось бы снимать с новыми героями, а зрителям вряд ли это понравится.
Анна Пересильд — дочь режиссёра Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Недавно мать девушки рассказала, что Анна превзошла её успех.