Айгуль из «Слова пацана» высказалась о втором сезоне нашумевшего сериала

По словам Пересильд, она не знает, будет ли второй сезон «Слова пацана», но считает, что после такой популярности он и не нужен.

"Лично моё мнение, что сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне. Уходить на пике — мне кажется так, — сказала она.

По мнению актрисы, новый сезон пришлось бы снимать с новыми героями, а зрителям вряд ли это понравится.

Анна Пересильд — дочь режиссёра Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Недавно мать девушки рассказала, что Анна превзошла её успех.