Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 16:40
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Айтишник разнёс квартиру россиянке и исчез. Куда жаловаться на неадеквата

Каждый, кто решает рискнуть и сдать квартиру, понимает, что случиться может что угодно, и хоть как проверяй арендатора с лупой и по базам полиции, можно наткнуться на неадеквата, который уничтожит жильё. Именно это и случилось с петербурженкой, чья стильная квартира с новым ремонтом превратилась в помойку и радиоактивную зону.
Айтишник разнёс квартиру россиянке и исчез. Куда жаловаться на неадеквата
© Telegram-канал «True Питер»

Как рассказала владелица квартиры, она два года назад сдала стильную евродвушку айтишнику. Сперва проблем не было, хоть парень был и своеобразным. Однако в последние два месяца появились проблемы с оплатой коммуналки, поэтому девушка приехала в квартиру, чтобы стрясти долг с арендатора и выселить его.

Однако встречаться с владелицей жилья парень не хотел, поэтому быстро съехал, бросив ключи в почтовый ящик. Встретила девушку не квартира, а нора помойного енота. Айтишник выбил межкомнатные двери, сломал мебель (на диван без слёз взглянуть невозможно), повсюду разбросал мусор, причём так, что пройти и не вляпаться никто бы не смог.

© «True Питер»

Но в местных пабликах сообщают и другую версию. Вроде как хозяйка захотела выселить айтишника до срока. Кто прав, а кто виноват — непонятно, но закон точно на стороне владелицы квартиры. По крайней мере, так говорят юристы.

Что делать, если арендатор разгромил жильё

Юристы портала «911» советуют написать заявление в свободной форме, приложив к нему копии подтверждающих документов, например договор об аренде, оценку размера причинённого материального вреда и так далее. А затем это заявление нужно отнести в гражданский суд по месту жительства ответчиков или по месту исполнения договора. В полицию обращаться смысла нет — она не занимается гражданскими вопросами.

Но есть нюанс: если договора нет, то доказать, что не верблюд, не получится. К тому же ещё и у налоговой появятся вопросики.

Ранее риелтор Никитина рассказывала о 4 самых популярных ошибках при сдаче жилья. Предупреждён — значит, вооружён, так что лучше ознакомиться.

Автор:Ника Белова
Редакция
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