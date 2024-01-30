Айтишник разнёс квартиру россиянке и исчез. Куда жаловаться на неадеквата

Но в местных пабликах сообщают и другую версию. Вроде как хозяйка захотела выселить айтишника до срока. Кто прав, а кто виноват — непонятно, но закон точно на стороне владелицы квартиры. По крайней мере, так говорят юристы.

Что делать, если арендатор разгромил жильё

Юристы портала «911» советуют написать заявление в свободной форме, приложив к нему копии подтверждающих документов, например договор об аренде, оценку размера причинённого материального вреда и так далее. А затем это заявление нужно отнести в гражданский суд по месту жительства ответчиков или по месту исполнения договора. В полицию обращаться смысла нет — она не занимается гражданскими вопросами.

Но есть нюанс: если договора нет, то доказать, что не верблюд, не получится. К тому же ещё и у налоговой появятся вопросики.

Ранее риелтор Никитина рассказывала о 4 самых популярных ошибках при сдаче жилья. Предупреждён — значит, вооружён, так что лучше ознакомиться.