Айтишник разнёс квартиру россиянке и исчез. Куда жаловаться на неадеквата
Как рассказала владелица квартиры, она два года назад сдала стильную евродвушку айтишнику. Сперва проблем не было, хоть парень был и своеобразным. Однако в последние два месяца появились проблемы с оплатой коммуналки, поэтому девушка приехала в квартиру, чтобы стрясти долг с арендатора и выселить его.
Однако встречаться с владелицей жилья парень не хотел, поэтому быстро съехал, бросив ключи в почтовый ящик. Встретила девушку не квартира, а нора помойного енота. Айтишник выбил межкомнатные двери, сломал мебель (на диван без слёз взглянуть невозможно), повсюду разбросал мусор, причём так, что пройти и не вляпаться никто бы не смог.
Но в местных пабликах сообщают и другую версию. Вроде как хозяйка захотела выселить айтишника до срока. Кто прав, а кто виноват — непонятно, но закон точно на стороне владелицы квартиры. По крайней мере, так говорят юристы.
Что делать, если арендатор разгромил жильё
Юристы портала «911» советуют написать заявление в свободной форме, приложив к нему копии подтверждающих документов, например договор об аренде, оценку размера причинённого материального вреда и так далее. А затем это заявление нужно отнести в гражданский суд по месту жительства ответчиков или по месту исполнения договора. В полицию обращаться смысла нет — она не занимается гражданскими вопросами.
Но есть нюанс: если договора нет, то доказать, что не верблюд, не получится. К тому же ещё и у налоговой появятся вопросики.
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