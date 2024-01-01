Айза объявила о новых отношениях. Удивительно, но это не Гуф

В конце года Айза решила рассказать подписчикам о том, что случилось у неё за год, и выложила фото с неким Артемием. Поклонники сделали напрашивающиеся выводы о характере их отношений, но не угадали. Айзе пришлось утром 1 января не доедать новогоднее оливье, а писать объяснение фанатам.

Оказалось, что этот Артемий — её давний и очень хороший друг, с которым она знакома почти 9 лет. И мама Айзы, и она сама воспринимают его как члена семьи. Блогерша призналась, что относится к нему как к младшему брату, которого у неё никогда не было и которого она всегда хотела.

Но и на личном фронте у Айзы не тухло, парень у неё на самом деле есть, просто другой. И показывать она его не планирует, руководствуясь тем, что счастье любит тишину.

С Гуфом Айза прожила в браке с 2008 и по 2014 год, но отношения с ним до сих пор не закончились, превратившись в клубок из недопонимания и скандалов. Сейчас, например, блогерша планирует стрясти с рэпера алименты через суд.