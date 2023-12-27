Айза собралась судиться с Гуфом из-за алиментов

В иске к бывшему, который Айза уже отправила в суд, сказано, что они с Гуфом не договаривались об алиментах на Сами. Потому рэпер материально не помогал ей растить сына.

Заодно она попросила суд проверить доходы бывшего мужа за 2023 год. Если суд встанет на сторону Айзы, Гуфу придётся раскошеливаться до мая 2028 года, когда Сами исполнится 18 лет, написал телеграм-канал Baza.

Сколько с Гуфа требует другая его бывшая, неизвестно. Но рэпер уже пожаловался, что столько денег у него нет. Поэтому он намерен сам воспитывать их общую дочь Тину, которой 1,5 года.