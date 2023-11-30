Актриса из «Семнадцати мгновений весны» может умереть от голода из-за паралича

По сведениям Shot, врачи пытались восстановить Дрожжиной речь и жевательную функцию, но безуспешно. Последствия инфаркта оказались необратимы. Актриса жалуется на одышку и головокружения, она быстро устаёт.

Инфаркт Дрожжина перенесла в октябре 2023 года. Впоследствии на обследовании ей диагностировали ишемическую болезнь сердца и повышенное артериальное давление. Также у актрисы есть сопутствующее заболевание — синдром сонной артерии, который возникает при внезапном ухудшении кровотока, писали журналисты.

В мае 2023 года Дрожжину признали виновной в хищении имущества у семьи актёра Алексея Баталова. Ей дали 4 года условно, а её муж, адвокат Михаил Цивин, получил 5 лет колонии. Следствие считает, что супруги втёрлись в доверие к вдове и дочери Баталова и в 2019–2020 начали выводить деньги с их счетов. За год они сняли более 20 млн рублей. Также в собственности Цивина и Дрожжиной оказались квартира Баталова в центре Москвы и доля в ещё одной квартире. Общий ущерб составил более 57 млн рублей.

Наталия Дрожжина сыграла официантку в «Семнадцати мгновениях весны», маму Ляли в «Интердевочке», студентку в «Старшей сестре».

Ранее стало известно, что бывшая актриса, в прошлом жена Михаила Ефремова Ксения Качалина шарится по помойкам из-за нищеты.