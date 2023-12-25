Звезду «Кадетства» преследует безумный поклонник

Эта история началась весной 2022 года — на спектакле какой-то мужчина (сейчас известно, что это 46-летний Александр Силаев) подарил Елене пакет. В нём оказались еловые шишки, орешки и огромное письмо с признанием в любви и предложением выйти за него замуж. В следующий раз он снова появился — уже с цветами. Так Силаев и ходил по спектаклям и стал пытаться подойти к актрисе всё ближе и ближе.

Захарова ещё тогда объясняла фанату, что всё его внимание бессмысленно, ведь у неё есть отношения и новых она не ищет.

Дальше сталкер стал летать за артисткой по городам — где у неё спектакль, там и он. Однажды выбежал на сцену с кольцом. Но поджидал мужчина не только в театре, где полный зал людей, но и на улице.

«Был случай, когда охранник провёл меня до машины, открыл мне дверь, я сажусь, и тут подлетает он, открывает другую дверь машины и пытается меня схватить. Я даже не успела заблокировать двери!» — рассказала Захарова «Аргументам и фактам».

Бывало, он бежал за её машиной, а один раз он бросился на капот.

В итоге поклонником всё же заинтересовалась полиция. Оказалось, Силаев на учёте в психоневрологическом диспансере. Правда, его отпустили, так как пока вреда не причинил, задерживать не за что.