Актриса из «Секса в большом городе» умерла прямо перед своим 94-летием
Стало известно о смерти актрисы из легендарного сериала «Секс в большом городе». Фрэнсис Стернхаген скончалась 27 ноября, не дожив полутора месяцев до 94 лет. В сериале она сыграла Банни Макдауэлл и была номинирована на премию «Эмми» за эту роль. Как сообщили близкие актрисы, смерть наступила по естественным причинам. Она мирно скончалась в своём доме в Нью-Рошелле в кругу семьи.
Сейчас родственники делятся в социальных сетях воспоминаниями и добрыми словами о Фрэнсис.
«Мне очень повезло, что я смог назвать её мамой, подругой, партнёром по песне и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы говорили в понедельник днём, говорили, как сильно любим друг друга и скучаем», — пишет сын актрисы.
У Стернхаген остались шестеро детей, девять внуков и два правнука. Она не дожила всего полтора месяца до своего 94-го дня рождения, который должна была отметить 13 января.
Актриса начала сниматься в кино в 1948 году. Всего на её счету участие в 91 фильме.