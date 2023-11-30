Актриса из «Секса в большом городе» умерла прямо перед своим 94-летием

Сейчас родственники делятся в социальных сетях воспоминаниями и добрыми словами о Фрэнсис.

«Мне очень повезло, что я смог назвать её мамой, подругой, партнёром по песне и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы говорили в понедельник днём, говорили, как сильно любим друг друга и скучаем», — пишет сын актрисы.

У Стернхаген остались шестеро детей, девять внуков и два правнука. Она не дожила всего полтора месяца до своего 94-го дня рождения, который должна была отметить 13 января.

Актриса начала сниматься в кино в 1948 году. Всего на её счету участие в 91 фильме.