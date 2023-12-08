Жизнь
18:40, 08 декабря 2023
1 мин.

Актриса Ким Бейсингер отметила своё 70-летие. Почувствуй себя старым

Знаменитая модель и голливудская актриса, которая успела за свою карьеру сыграть огромное количество ролей, в том числе и девушки Джеймса Бонда, 8 декабря отпраздновала юбилей. Ким Бейсингер исполнилось 70 лет, за которые она смогла исполнить почти все свои мечты. Но и останавливаться артистка не планирует — по крайней мере, так она говорит сама.

Актриса Ким Бейсингер отметила своё 70-летие. Почувствуй себя старым
© Кадр youtube.com/@TheHollywoodCurtain

В начале своего пути Бейсингер работала моделью — пошла по стопам матери, но затем решила попробовать себя и в кино. Она снималась в фильмах и появлялась на обложках журналов в качестве модели — ничто не мешало ей совмещать оба занятия.

Среди её популярных работ — «Девять с половиной недель», «Бэтмен», «Никогда не говори никогда» и другие. Артистка получила «Оскар», «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактёров США. Помимо этого, она успела даже записать трек с известным исполнителем Принцем.

Бейсингер дважды была замужем — за гримёром Роном Снайдером и актёром Алеком Болдуином. Во втором браке у неё родилась дочь Айрленд. Сейчас актриса свободна и посвящает время себе и недавно родившейся внучке Холланд.

А вот Николас Кейдж уже заговорил о завершении карьеры, хотя ему всего 59 лет. Почему артист решился на такое — читайте здесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.