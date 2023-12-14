СМИ сообщили, что Борис Щербаков победил рак. А актёр и не знал
Актёр и телеведущий Борис Щербаков 11 декабря отметил свой 74-й день рождения. Ещё со времён учёбы в школе-студии МХАТ он женат на актрисе Татьяне Бронзовой. Много лет женщина болела раком, но болезнь удалось победить. Телеграм-канал Shot заявил, что и сам артист боролся с онкозаболеванием и недавно ему удалось с ним справиться. Правда, Щербаков это узнал от журналистов — сам он утверждает, что и не болел.
Shot рассказал, что в феврале 2023-го у Щербакова нашли злокачественную опухоль в почке. Орган пришлось удалить. Полгода актёр проходил реабилитацию, и недавно выяснилось, что всё было не зря — состояние стало гораздо лучше.
И актёр, и его супруга не подтвердили ни выздоровление, ни саму болезнь и назвали новость уткой.
«Что за утка такая? Ерунда полная», — сказал Щербаков телеканалу «Звезда».
Жена артиста заявила «Известиям» прямо — он здоров.
«Какую болезнь? Он здоров. Где вы это взяли, кто такие утки пускает?» — ответила она на вопрос журналистов.
А о том, что жена смогла побороть заболевание, рассказывал сам Щербаков. В интервью НТВ он признался, что они победили. Супруга болела долгие 12 лет.