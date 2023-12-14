СМИ сообщили, что Борис Щербаков победил рак. А актёр и не знал

Shot рассказал, что в феврале 2023-го у Щербакова нашли злокачественную опухоль в почке. Орган пришлось удалить. Полгода актёр проходил реабилитацию, и недавно выяснилось, что всё было не зря — состояние стало гораздо лучше.

И актёр, и его супруга не подтвердили ни выздоровление, ни саму болезнь и назвали новость уткой.

«Что за утка такая? Ерунда полная», — сказал Щербаков телеканалу «Звезда».

Жена артиста заявила «Известиям» прямо — он здоров.

«Какую болезнь? Он здоров. Где вы это взяли, кто такие утки пускает?» — ответила она на вопрос журналистов.

А о том, что жена смогла побороть заболевание, рассказывал сам Щербаков. В интервью НТВ он признался, что они победили. Супруга болела долгие 12 лет.