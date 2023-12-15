Жизнь
22:00, 15 декабря 2023
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Актёр Бурунов рассказал, что в детстве с ним приключилась история как в «Слове пацана»

На волне невероятной популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» многие стали вспоминать, как в юные годы сталкивались с уличными группировками. Не исключение и актёр Сергей Бурунов, который в нашумевшем проекте сыграл роль отца одного из главных героев — Марата. Он признался, что в далёком 1986 году пережил историю, которая легко могла бы войти в сериал.

Актёр Бурунов рассказал, что в детстве с ним приключилась история как в «Слове пацана»
© Flickr.com/Alexander Mysyakin/CC BY SA 2.0

Однажды совсем юный Бурунов с одноклассниками пошёл в видеосалон в соседний район. Когда они возвращались с сеанса, их остановила группа ребят постарше. Они окружили мальчишек и завели их в ближайший подъезд.

Бурунов признался, что, несмотря на то что занимался восточными единоборствами, понимал, что ничего не сможет сделать против 9 человек.

«Я почувствовал, что нам просто конец», — поделился воспоминаниями он.

Бурунов пытался разговорить бандитов, чтобы отвлечь их, но сделал только хуже. Одному из компании не понравилось то, что он сказал, и тот ударил будущего актёра «с ноги по лицу».

Посовещавшись, старшие ребята решили, что не будут бить младших, потому что они «слишком грустные», рассказал Бурунов в YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Он также добавил, что ему тогда хватило ума не связываться с подобными организациями и не участвовать в боях «район на район».

Автор:Евгения Лещова
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