Актёр Бурунов рассказал, что в детстве с ним приключилась история как в «Слове пацана»

Однажды совсем юный Бурунов с одноклассниками пошёл в видеосалон в соседний район. Когда они возвращались с сеанса, их остановила группа ребят постарше. Они окружили мальчишек и завели их в ближайший подъезд.

Бурунов признался, что, несмотря на то что занимался восточными единоборствами, понимал, что ничего не сможет сделать против 9 человек.

«Я почувствовал, что нам просто конец», — поделился воспоминаниями он.

Бурунов пытался разговорить бандитов, чтобы отвлечь их, но сделал только хуже. Одному из компании не понравилось то, что он сказал, и тот ударил будущего актёра «с ноги по лицу».

Посовещавшись, старшие ребята решили, что не будут бить младших, потому что они «слишком грустные», рассказал Бурунов в YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Он также добавил, что ему тогда хватило ума не связываться с подобными организациями и не участвовать в боях «район на район».