Жизнь
Опубликовано 29 января 2024, 14:00
1 мин.

Актёр Дмитрия Певцова обокрали «сотрудники ФСБ». Они оказались мошенниками

Депутат Госдумы и актёр, в послужном списке которого числятся и полицейские, и юристы, расстался с 1 млн рублей и не по своей воле. На Дмитрия Певцова вышли мошенники с классической схемой. Они связались с артистом в Telegram, где представились сотрудниками ФСБ. И тот им, почему-то, сразу же поверил, хотя полиция предупреждает о таких мошенниках.
Актёр Дмитрия Певцова обокрали «сотрудники ФСБ». Они оказались мошенниками
© duma.gov.ru

Сотрудники ФСБ (разумеется, поддельные) завели перед Певцовым старую песню — что его деньги находятся в опасности, потому что на них положили глаз злоумышленники. Ну, в принципе не соврали. Они предложили актёру перечислить кровные на безопасный счёт, откуда никто никогда его деньги не уведет. Забыли, правда, уточнить, что Певцова это тоже касается.

В итоге депутат лишился 1 млн рублей, а когда понял, что его развели, то отправился в полицию. Там приняли его заявление и провели профилактическую беседу с актёром о том, как распознать мошенника и сберечь свои деньги.

Сам же Певцов отрицает случившееся. «Не знаю ничего про это», — заявил он, когда его спросили о потерянном миллионе.

Дмитрий Певцов отделался еще малой кровью, а вот одна пенсионерка из Амурской области из-за мошенников лишилась 44 млн. Как это произошло — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.