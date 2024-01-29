Актёр Дмитрия Певцова обокрали «сотрудники ФСБ». Они оказались мошенниками

Сотрудники ФСБ (разумеется, поддельные) завели перед Певцовым старую песню — что его деньги находятся в опасности, потому что на них положили глаз злоумышленники. Ну, в принципе не соврали. Они предложили актёру перечислить кровные на безопасный счёт, откуда никто никогда его деньги не уведет. Забыли, правда, уточнить, что Певцова это тоже касается.

В итоге депутат лишился 1 млн рублей, а когда понял, что его развели, то отправился в полицию. Там приняли его заявление и провели профилактическую беседу с актёром о том, как распознать мошенника и сберечь свои деньги.

Сам же Певцов отрицает случившееся. «Не знаю ничего про это», — заявил он, когда его спросили о потерянном миллионе.

Дмитрий Певцов отделался еще малой кровью, а вот одна пенсионерка из Амурской области из-за мошенников лишилась 44 млн. Как это произошло — читайте здесь.