Опубликовано 21 января 2024, 10:40
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Актёр из «Чикатило» и «Склифосовского» загадочно погиб в своей машине
Мужчину нашли в его же машине в ночь с 12 на 13 января. Он не доехал до дома. Об этом сообщила концертный директор актёра Наталья Бочарова. Сдобнову было 57 лет, его похоронами занималась бывшая жена Виктория, она же собирала деньги на прощание. Оно прошло в Люберцах 16 января. Актёра россияне помнят ещё и по его ролям в сериалах «След» и «Полицейский с Рублёвки».
По словам бывшей супруги, у Алексея Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. Поэтому причиной смерти стала сердечная недостаточность. Артист играл в театре и снимался в кино, всего в его портфолио есть более 40 проектов. Среди них — «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница "Россия"», «След», «Полицейский с Рублёвки» и «Склифосовский».
А в начале января в возрасте 70 лет умер актёр из «Глухаря», «Склифосовского» и «Интернов» Пётр Черняев. За свою жизнь он успел поработать актёром, режиссёром, сценаристом, кинокритиком, киноведом, журналистом, а ещё теле- и радиоведущим.