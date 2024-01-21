Актёр из «Чикатило» и «Склифосовского» загадочно погиб в своей машине

По словам бывшей супруги, у Алексея Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. Поэтому причиной смерти стала сердечная недостаточность. Артист играл в театре и снимался в кино, всего в его портфолио есть более 40 проектов. Среди них — «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница "Россия"», «След», «Полицейский с Рублёвки» и «Склифосовский».

А в начале января в возрасте 70 лет умер актёр из «Глухаря», «Склифосовского» и «Интернов» Пётр Черняев. За свою жизнь он успел поработать актёром, режиссёром, сценаристом, кинокритиком, киноведом, журналистом, а ещё теле- и радиоведущим.