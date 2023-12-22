Актёр из фильма «Географ глобус пропил» умер от внезапной болезни в 32 года

В нём молодой актёр сыграл одного из учеников — 10-классника Деменева. Это было в 2012 году.

Пепеляев стал артистом театра «Колесо» только в 2023-м. «Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля "Без солнца"», — сообщил театр на своей странице «ВКонтакте».

Подробности там не уточнили. Театр выразил соболезнования родным и близким Сергея, а также всем, кто знал и любил его.

На днях умер танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из Little Big. Шоумену было всего 29 лет, но друзьям он говорил, что долго не проживёт. О том, что думают врачи о его смерти, читайте здесь.