Актёр из фильма «Географ глобус пропил» умер от внезапной болезни в 32 года
Российский актёр Сергей Пепеляев скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщили в Тольяттинском драматическом театре «Колесо», где он в последнее время работал. Родным городом артиста была Пермь, с этим городом связана и почти вся его творческая жизнь. Там он окончил актёрский курс в Государственном институте культуры, а затем служил в театре «У Моста». Большинству зрителей Пепеляев известен по фильму «Географ глобус пропил».
Драматический театр «Колесо» / «ВКонтакте»
В нём молодой актёр сыграл одного из учеников — 10-классника Деменева. Это было в 2012 году.
Пепеляев стал артистом театра «Колесо» только в 2023-м. «Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля "Без солнца"», — сообщил театр на своей странице «ВКонтакте».
Подробности там не уточнили. Театр выразил соболезнования родным и близким Сергея, а также всем, кто знал и любил его.
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