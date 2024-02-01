Звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз. Ребёнок появился в Берлине

Актёр с семьёй уехал из России в сентябре 2022 года. При этом в Москве у Кукушкина осталась пожилая мама с болезнью Альцгеймера. Он долго не мог смириться с диагнозом матери, но потом решил не грустить, так как маме бы это не понравилось, заявлял сам артист.

Ранее пассажирка стала мамой прямо во время перелёта из Москвы в Душанбе.