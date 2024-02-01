Опубликовано 01 февраля 2024, 12:40
1 мин.
Звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз. Ребёнок появился в Берлине
Актёр Никита Кукушкин, который сейчас живёт в Германии, стал отцом во второй раз. 27 января жена Анна Назарова родила сына Мирона. Трогательное фото с ручками крохи девушка опубликовала в соцсетях. «Мой мальчик. Сын» — такими словами она подписала пост. Пара живёт в Берлине и уже воспитывает дочь Софию. Кукушкин известен по сериалам «Метод», «Оливье и роботы», «Идентификация», «Колл-центр».
Актёр с семьёй уехал из России в сентябре 2022 года. При этом в Москве у Кукушкина осталась пожилая мама с болезнью Альцгеймера. Он долго не мог смириться с диагнозом матери, но потом решил не грустить, так как маме бы это не понравилось, заявлял сам артист.
Ранее пассажирка стала мамой прямо во время перелёта из Москвы в Душанбе.