Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 12:40
1 мин.

Звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз. Ребёнок появился в Берлине

Актёр Никита Кукушкин, который сейчас живёт в Германии, стал отцом во второй раз. 27 января жена Анна Назарова родила сына Мирона. Трогательное фото с ручками крохи девушка опубликовала в соцсетях. «Мой мальчик. Сын» — такими словами она подписала пост. Пара живёт в Берлине и уже воспитывает дочь Софию. Кукушкин известен по сериалам «Метод», «Оливье и роботы», «Идентификация», «Колл-центр».
Звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз. Ребёнок появился в Берлине
© кадр из видео / YouTube-канал Kirill & Friends

Актёр с семьёй уехал из России в сентябре 2022 года. При этом в Москве у Кукушкина осталась пожилая мама с болезнью Альцгеймера. Он долго не мог смириться с диагнозом матери, но потом решил не грустить, так как маме бы это не понравилось, заявлял сам артист.

Ранее пассажирка стала мамой прямо во время перелёта из Москвы в Душанбе.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.