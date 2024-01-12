Ефремов разбогател на 80 млн рублей, не выходя из тюрьмы

По сведениям журналистов, от дяди Ефремов получили пятикомнатную квартиру на Тверской улице в Москве. Её стоимость оценивается приблизительно в 50 млн рублей. Другая новая квартира актёра — трёшка на Олимпийском проспекте, которая стоит около 30 млн рублей.

Однако интересно и то, как Ефремов получил это наследство. Покровский умер в июне 2022 года. По завещанию квартиры и правда должны были отойти племяннику-сидельцу. Однако в апреле 2022-го в адвокатское бюро «Добровинский и партнёры» неизвестный принёс новое завещание концертмейстера, якобы составленное им за два месяца до смерти — 11 апреля.

Из завещания следовало, что музыкант собирается передавать квартиру на Тверской Минкульту России или правительству Москвы. Все сбережения якобы должны были пойти семье Сергея Захарова — того самого водителя, который погиб в ДТП, устроенным Ефремовым.

«При этом было указано, что завещание, написанное в пользу его племянника Ефремова Михаила Олеговича, считается недействительным, поскольку оно, якобы написано под давлением самого же господина Ефремова », — рассказывал адвокат Александр Добровинский.

Однако жена Сергея Захарова говорила, что никаких новых контактов с представителями актёра в связи с внезапно всплывшим завещанием его дяди у их семьи не было.

Что касается квартиры на Олимпийском проспекте, то она якобы тоже не должна была отойти Ефремову, говорилось в документах, поступивших в адвокатское бюро. Утверждалось, что Покровский изначально предполагал завещать эту квартиру семье, которая почти 20 лет ухаживала за ним. Но потом Ефремов якобы уговорил помощников дяди не заморачиваться с оформлением документов и дать ему самому вступить в права наследства, чтобы затем уже передать недвижимость наследникам.

Судя по всему, в это «новое завещание» Покровского никто не поверил, и юристы отказались оспаривать право Ефремова на квартиру в Москве. Но побывать в ней актёр пока не сможет, потому что сидит в менее комфортных условиях исправительной колонии. В 2020 году его признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 7,5 годам лишения свободы.