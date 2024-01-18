14:00, 18 января 2024
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Актёра сериала «Две судьбы» поймали с наркотиками в Москве
Машина Анатолия Руденко попала под проверку сотрудников ГИБДД, которые работали вечером 17 января на улице Антонова-Овсеенко в центре Москвы. Он вёл себя подозрительно и сильно нервничал. В итоге оказалось, не зря — при досмотре у артиста нашли пакетик с белым веществом. Руденко отрицал, что это наркотики, но экспертиза раскрыла правду.
Руденко рассказал гибэдэдэшникам, что не знает о содержимом пакетика. Якобы он нашёл его, когда гулял с собакой, и решил, что это яд, подброшенный догхантерами — людьми, которые травят безнадзорных собак.
Но экспертиза установила, что яд там вполне человеческий — 0,57 грамма мефедрона. Теперь по факту произошедшего проводят проверку.
Анатолию Руденко 41 год. Он состоит в труппе Центрального академического театра Российской Армии и снимается в кино. Россиянам наиболее известен по сериалам «Две судьбы», «Каменская» и «Бедная Настя». Артист женат на актрисе Елене Дудиной, у пары есть дочь.
А летом 2023 года с мефедроном попалась актриса Рамиля Искандер. Вес в её случае был гораздо больше — 2 кг.