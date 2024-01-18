Актёра сериала «Две судьбы» поймали с наркотиками в Москве

Руденко рассказал гибэдэдэшникам, что не знает о содержимом пакетика. Якобы он нашёл его, когда гулял с собакой, и решил, что это яд, подброшенный догхантерами — людьми, которые травят безнадзорных собак.

Но экспертиза установила, что яд там вполне человеческий — 0,57 грамма мефедрона. Теперь по факту произошедшего проводят проверку.

Анатолию Руденко 41 год. Он состоит в труппе Центрального академического театра Российской Армии и снимается в кино. Россиянам наиболее известен по сериалам «Две судьбы», «Каменская» и «Бедная Настя». Артист женат на актрисе Елене Дудиной, у пары есть дочь.

А летом 2023 года с мефедроном попалась актриса Рамиля Искандер. Вес в её случае был гораздо больше — 2 кг.