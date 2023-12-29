Александр Петров решил продать квартиру в Москве
Звезда фильмов «Полицейский с Рублёвки» и «Звоните Ди Каприо!» Александр Петров несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской. У него была квартира в Москве, которую он обустраивал вместе с возлюбленной. С тех пор многое в жизни Петрова изменилось — например, он впервые женился. Теперь продаёт жильё, сообщил телеграм-канал «Светский хроник».
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Квартира — двухуровневый «голливудский» пентхаус с террасой, сауной и гамаком-сеткой. Сначала объявление выставили за 63 млн рублей, но сейчас цена — уже 57 млн.
Телеграм-канал отметил, что в продаже объект появился 9 октября — через месяц после того, как актёр женился.
Избранница Петрова — непубличная девушка Виктория Антонова. Он познакомился с ней в ресторане, когда та ужинала с мамой. По словам актёра, брак они зарегистрировали спонтанно, но эта девушка — лучшее, что с ним было и будет.