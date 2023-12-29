Александр Петров решил продать квартиру в Москве

Квартира — двухуровневый «голливудский» пентхаус с террасой, сауной и гамаком-сеткой. Сначала объявление выставили за 63 млн рублей, но сейчас цена — уже 57 млн.

Телеграм-канал отметил, что в продаже объект появился 9 октября — через месяц после того, как актёр женился.

Избранница Петрова — непубличная девушка Виктория Антонова. Он познакомился с ней в ресторане, когда та ужинала с мамой. По словам актёра, брак они зарегистрировали спонтанно, но эта девушка — лучшее, что с ним было и будет.